KPN verhoogt prijzen en internetsnelheden

Networking

KPN heeft nieuwe prijzen en abonnementen bekendgemaakt. Die gaan vanaf 1 juli gelden. Voor veel klanten is er sprake van een prijsverhoging, waar een verhoging van de internetsnelheid tegenover staat. Ook introduceert KPN nieuwe mogelijkheden om abonnementen te personaliseren.

Klanten met het Internet Instap-abonnement gaan voortaan 39 euro per maand betalen. De prijs stijgt daarmee met 4 euro. Ook andere abonnementen worden duurder, zo kost Digitenne in de nieuwe abonnementen 15,50 euro per maand en is daarmee 1,50 euro duurder. Ook een extra tv-ontvanger wordt 1 euro duurder per maand en gaat 5 euro kosten. De internetabonnementen Standaard (40 euro per maand) en Alles-in-1 Premium (85 euro per maand) worden niet duurder.

Wat betreft de abonnementen die duurder worden, is er ook sprake van een verhoging van de maximale internetsnelheid. Klanten die beschikken over een maximale internetsnelheid van 20 Mbps, krijgen een verdubbeling van hun maximale snelheid. Bij abonnementen waar de maximale snelheid nu 60 Mbps bedraagt, wordt de nieuwe maximale snelheid 80 Mbps. Ook de uploadsnelheden gaan omhoog: van 2 naar respectievelijk 4 Mbps en 6 naar 8 Mbps. Uiteraard hangt de daadwerkelijke maximale snelheid af van onder meer de afstand tot de wijkcentrale en de gebruikte technologie.

In het nieuwe portfolio kiezen klanten van KPN voor een basisabonnement met Internet of Internet en TV. Daarbovenop kunnen zij zelf extra diensten kiezen die bij hun persoonlijke situatie passen zoals vaste telefonie, meer internetsnelheid, Spotify, FOX Sports en het Pluspakket. Voor klanten die al gebruik maken van dergelijke extra’s verandert er niets.

Volgens KPN was de vernieuwing van het portfolio nodig om in te spelen op de groeiende behoefte van klanten naar extra diensten. “Wij maken het leven van onze klanten vrijer, leuker en makkelijker,” zegt Frank van der Post, Chief Commercial Officer bij KPN.