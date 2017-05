Analist: iPhone 8 zal 870 dollar kosten

Mobile

Van de iPhone 8 weten we al allerhande zaken. Het nieuwe vlaggenschipmodel van Apple krijgt een OLED-scherm, dat mogelijk gebogen is en zou draadloos opgeladen kunnen worden. Maar de vraag is nog altijd hoeveel dat moet kosten. Nu is er het verhaal dat de iPhone 8 voor 870 dollar over de toonbank zal gaan.

Dat stelt UBS analist Steven Milunovich. Hij zegt dat de iPhone 8 in zijn goedkoopste variant te koop zal zijn vanaf 870 dollar. De maximale prijs van het toestel zou 1.070 dollar worden. Het prijsverschil hangt vooral af van het opslaggeheugen waar een gebruiker voor kiest. De duurste variant beschikt volgens hem over 256GB aan opslaggeheugen. Hoeveel de goedkoopste krijgt is niet zeker, al lijkt 32GB een goede mogelijkheid. Milunovich is ook de bron die eerder nog stelde dat de geruchten over een iPhone van meer dan 1.000 dollar niet zouden kloppen.

Geruchten over de prijs van de iPhone 8 zijn er genoeg. Die begonnen met de voorspelling dat de smartphone meer dan 1.000 dollar zou kosten. Vorige maand sprong Goldman Sachs in, met de melding dat het apparaat 999 dollar zou kosten voor 128GB aan opslaggeheugen en 1.099 dollar voor 256GB.

Analisten bepalen hun voorspellingen aan de hand van een aantal factoren. Ze kijken onder meer naar de bestedingen van Apple voor afzonderlijke componenten voor de smartphone. Hoe nauwkeurig die methode op dit moment is, is maar de vraag, omdat Apple nog geen definitieve beslissingen gemaakt schijnt te hebben over de eigenschappen van het toestel.

De duurste variant van de Apple-telefoon is de iPhone 7 Plus. Met 256GB aan opslaggeheugen, gaat het toestel op dit moment voor 1.046 euro over de toonbank. De goedkoopste variant, met 32GB opslaggeheugen, kost 689 euro.