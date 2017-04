‘iPhone 8 minder duur dan verwacht’

Mobile

Ondanks hogere productiekosten, lijkt Apple zijn iPhone 8 toch niet zo duur te maken als lang gedacht. De iPhone 8 wordt volgens een analist iets goedkoper, onder meer om te concurreren met de Samsung Galaxy S8 Plus, die voor 840 dollar over de toonbank gaat.

Dit blijkt uit een investeerdersnotitie de analist Steven Milunovich van UBS aan AppleInsider overhandigde. De iPhone 8 zou zo’n 850 dollar gaan kosten, iets meer dan de iPhone 7s. Daarmee ligt de prijs 150 dollar lager dan lange tijd verwacht werd, maar het past volgens Milunovich bij de “mainstream luxury” strategie die Apple op dit moment hanteert.

Met een prijs van 850 dollar zal het toestel in Nederland vermoedelijk wel duur worden, naar schatting zo rond de 1.000 euro. Dat komt omdat Apple de prijzen gewoonlijk corrigeert om onder meer douanekosten te compenseren. Zo kost de iPhone 7 in de Verenigde Staten in de duurste variant 849 dollar, maar hier in Nederland 989 euro.

Afgezien van een iPhone 8, brengt Apple later die jaar naar het schijnt ook een iPhone 7s en iPhone 7s Plus uit. Die zouden iets goedkoper worden. Volgen Milunovich kost de 7s in de goedkoopste variant 649 dollar en de Plus-variant 749 dollar.

Het zal nog even duren voordat deze prijzen bevestigd worden; naar verluidt brengt Apple de iPhones in september uit. De iPhone 8 krijgt naar het schijnt een OLED-scherm, 3D-camera voor gezichtsherkenning en een metalen achterkant.