Facebook en Twitter verharden aanpak extremisme

Facebook en Twitter willen de aanpak van extremisme op hun sites verharden. Sociale media zijn in zekere zin een broedplaats voor terreur, mede door de eenvoud waarmee mensen met elkaar in contact kunnen komen en aanslagen kunnen plannen. Dat willen de sites beter aanpakken.

De sociale media lieten dat aan persbureau Reuters weten, nadat afgelopen week weer een aanslag gepleegd werd in Engeland. Na die aanslag riep de Britse premier, Theresa May, op tot een nieuwe strategie voor het bestrijden van extremisme. Ze riep op tot een strengere regulering van het internet en vertelde dat grote internetbedrijven moesten helpen.

Daarop reageerden de twee bedrijven dus. Facebook liet weten dat het wil dat de site “een vijandige plek voor terroristen” wordt. “Door technologie en menselijke beoordeling te combineren, werken we er hard aan terroristische content van onze website te verwijderen, zodra we ons er bewust van worden – en als we ons bewust worden van een noodgeval waarbij iemands veiligheid in het geding komt, laten we dat direct aan de betreffende autoriteiten weten.”

Ook Twitter wil extremisme aanpakken. “Terroristische inhoud heeft geen plek op Twitter. We blijven het gebruik van technologie als onderdeel van een systematische aanpak van dat soort content uitbreiden,” liet de site weten. Waar Facebook veel gebruikt wordt om in contact te komen, is Twitter een kanaal waarop terroristen hun boodschappen verspreiden en bijvoorbeeld afschuwelijke foto’s en video’s van aanslagen en andere terreurdaden plaatsen.