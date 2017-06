Apple onthult vernieuwde MacBooks en verbeterd MacOS

Apps & Software

Tijdens de WWDC keynote onthulde Apple CEO Tim Cook niet alleen nieuwe software, maar ook nieuwe en vernieuwde hardware. Zo ook vernieuwingen van de MacBook en een verbeterde versie van MacOS, het besturingssysteem van de laptops.

Apple heeft vrijwel al zijn laptops van een interne verbetering voorzien. Het gaat echt alleen om betere specificaties. De laptops krijgen nu een zevende generatie Intel Kaby Lake processor, in plaats van die van de zesde generatie, de Skylake processor, die er nu in zit. De nieuwe MacBooks zijn over het geheel genomen dan ook sneller, met 4,1GHz voor de 15-inch MacBook Pro.

De duurste Pro-modellen hebben ook betere grafische processoren gekregen, waarbij de beste voorzien wordt van een AMD Radeon Pro 560. Ook heeft Apple laten weten dat de vernieuwde Macs betere SSD’s krijgen, die ook sneller zouden moeten zijn. De vernieuwde MacBooks zijn vanaf vandaag verkrijgbaar.

MacOS High Sierra

Apple brengt met de vernieuwde MacBooks ook een vernieuwde versie van het besturingssysteem MacOS uit, die in het najaar beschikbaar wordt gemaakt. Die nieuwe software is vooral een verbetering van Sierra, dus geen grote vernieuwing. Het systeem is sneller en programma’s zullen minder opslaggeheugen gebruiken. Dat komt omdat Apple h265-ondersteuning introduceert, net als het dat in iOS 11 voor smartphones en iPads deed.

High Sierra heeft ook een betere versie van Safari, die tracking op het internet moet tegengaan. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om adblocking, maar om het blokkeren van tracking via het internet. De browser speelt ook niet langer automatisch video’s af. Mail is ook vernieuwd, waarbij een splitscreen-view de belangrijkste nieuwe functie is. Gebruikers kunnen hierdoor tegelijk mails lezen en mails opstellen.

Verder kan de foto-app namen van mensen op foto’s synchroniseren tussen verschillende apparaten en komen er nieuwe tools in het bewerkingsprogramma. Tot slot heeft Apple in samenwerking met HTC en Valve ondersteuning van SteamVR ingebouwd.