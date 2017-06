Apple onthult de HomePod, een slimme speaker met Siri

Hardware

Er waren al lange tijd geruchten over een slimme speaker van Apple. De Amerikaanse fabrikant zou willen concurreren met onder meer Amazon en Google, en daarom een eigen speaker uitbrengen. Dat doet de fabrikant, want gisteren werd tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC de HomePod onthuld.

De HomePod is een vaasvormige speaker met een vier inch woofer en zeven tweeters. Hij wordt net als de iPhone aangedreven door een A8-processor, en zou zich als het ware bewust zijn van de ruimte waarin hij zich bevindt. Dat maakt volgens Apple dat geluid aangepast wordt aan de ruimte waarin de speaker zich bevindt, zodat muziek en andere audio beter tot hun recht komen.

Belangrijker is echter de Siri-integratie. Middels zes microfoons kunnen gebruikers Siri allerhande vragen stellen. De microfoons zijn goed genoeg om commando’s van de andere kant van de camera te verstaan stelt Apple. Dat moet zelfs kunnen als de muziek op maximaal volume aan staat.

HomePod is niet alleen een speaker, maar dient – vandaar die Siri-integratie – ook als slimme assistent. Siri kan gebruikt worden om bijvoorbeeld het weer te checken, te controleren of er files naar je werk staan, wat de laatste sportuitslagen zijn en je kan er herinneringen en timers mee instellen. Apple heeft ook HomeKit geïntegreerd, waarmee alle slimme apparaten met die standaard aangezet en gebruikt kunnen worden via de speaker. Ook is het mogelijk om via iMessage berichten te versturen.

Apple benadrukte tijdens de presentatie nog dat, ondanks dat HomePod altijd luistert, informatie niet naar de servers van het bedrijf verzonden wordt, tot het commando “hey Siri” uitgesproken wordt. Daarna wordt alle informatie versleuteld verzonden. De speaker kost 349 dollar en vanaf december in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië beschikbaar. Volgend jaar ergens zal de speaker ook naar andere landen komen, al wilde Apple daar geen details over geven.