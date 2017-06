IBM zet kunstmatige intelligentie in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Business

IBM heeft het programma ‘Science for social good’ gelanceerd. In dit programma worden kunstmatige intelligentie, cloud computing en wetenschap gekoppeld om, zoals IBM het stelt; ‘sociale wereldproblemen’ op te lossen. Zo probeert IBM tegelijk de reputatie van kunstmatige intelligentie te verbeteren en voorop te gaan in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Watson, de kunstmatige intelligentie (AI) oplossing van IBM, heeft al vaker de media gehaald. Zo blijkt Watson een spelletjesfanaat (winnaar Jeopardy), kookgek en in staat te produceren met Grammy-winnende artiesten. Medisch gezien is Watson ook goed onderlegd. Zo ontwikkelt de technologie behandelprogramma’s voor kankerbestrijding en heeft het een leukemiepatiënt het leven gered. Deze veelzijdigheid heeft IBM geïnspireerd om nog meer sociale betrokkenheid te tonen. Door Watson te koppelen aan Cloud-toepassingen en te laten samenwerken met wetenschappers verwacht IBM bij te dragen aan de maatschappelijke vraagstukken die nu spelen. IBM zoekt maar af en toe de publiciteit voor Watson, maar het is duidelijk dat IBM al heel ver is met AI. Dat in combinatie met de huidige cloudrekenkracht en de juiste data kan voor veel nieuwe inzichten, oplossingen en technologieën zorgen.

IBM zet AI in voor klimaat en gezondheid

Door een open innovatieplatform te bieden aan Watson en wetenschappers wil IBM vooral ruimte bieden aan spontane ontwikkeling van initiatieven. Zelf wil IBM vooral de focus leggen op klimaat en gezondheid. Zo werkt men aan initiatieven om de gevoeligheid voor verslavingen te analyseren. Daarnaast wil men het verloop en de impact van infectieziekten leren inschatten en voorspellen. Ten aanzien van klimaat focust het platform zich met name op de ontwikkeling van verdere mogelijkheden tot energiebesparing door beïnvloeding van het menselijk gedrag. Een ander belangrijk sociaal project is de optimalisatie van voedselverstrekking na rampen.

Inmiddels heeft IBM het platform al ingericht en de eerste testen met deze geïntegreerde aanpak uitgevoerd. Zo doet men onderzoek naar Multiple Sclerose en probeert men aan de hand van de Zika-uitbraak meer inzicht te krijgen in de patronen rondom uitbraak van virussen en de verspreiding te voorspellen. Daarnaast heeft men met hulporganisatie Chia een plan ontwikkeld om op basis van data-analyse betere diarree-bestrijding toe te passen. Een laatste toepassing heeft men gevonden in de analyse van de mogelijkheden tot innovatie per land. Op basis van een combinatie tussen big data en analyse van land-specifieke statistieken adviseert men landen hoe zij zo rendabel mogelijk kunnen investeren in innovatie.

Met deze ontwikkelingen hoopt IBM een koppositie in te nemen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.