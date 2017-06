Lenovo toont bizar concept opvouwbare laptop

Hardware

Lenovo organiseerde gisteren in New York een evenement waarin het zijn ideeën voor de toekomst van laptops toonde. De grootste onthulling: een apart uitziende conceptafbeelding van een laptop met een flexibel display. Het is een concept, maar Lenovo denkt wel dat het al te realiseren is.

Flexibele schermen behoren al lang tot de droom van grote technologiebedrijven. Als het aankomt op smartphones lijken ze het volgende ‘grote’ ding te worden. Meerdere fabrikanten hebben al eens op de CES en MWC laten zien dat ze aan de technologie werken. Maar de technologie ligt voorlopig nog ver in de toekomst, al laat het concept van Lenovo zien dat het wel interessante toepassingen heeft.

Het concept dat het bedrijf toonde tijdens zijn evenement, laat een flexibel display zien met aan de onderkant een ingebouwd toetsenbord. Het scherm lijkt ook uit zichzelf rechtop te kunnen staan, wat natuurlijk interessant is voor de toekomst. The Verge schrijft dat Lenovo tijdens de presentatie aangaf dat het concept gerealiseerd kan worden middels “geavanceerde materialen” en “nieuwe schermtechnieken”. Veel specifieker werd het helaas niet, en op Twitter gaf Lenovo ook een blijk van hoe ver de technologie nog in de toekomst ligt. “Een opvouwbare PC? Misschien ooit. Voorlopig gewoon een concept,” schrijft het bedrijf.