Cisco presenteert zelflerend en zelfontwikkeld netwerk

Networking

Cisco heeft een nieuw netwerk geïntroduceerd dat werkt met behulp van machine learning. De bedoeling is dat het zakelijke netwerk actief anticipeert op acties en bedreigingen zelf weet te stoppen. Doordat het kan leren, is het mogelijk voor het netwerk om zichzelf verder te ontwikkelen.

Volgens Cisco gaat het om een ‘netwerk van de toekomst’, en heeft het jaren onderzoek en ontwikkeling gekost om te maken. Zo’n netwerk is cruciaal om de zakelijke systemen van tegenwoordig veilig te kunnen houden. Bedrijven hebben immers steeds meer apparaten aangesloten op hun netwerk en steeds vaker hebben beheerders minder overzicht hierop. Een gemiddelde systeembeheerder heeft al honderden apparaten onder zijn hoede en de verwachting is dat ’t aantal alleen maar toeneemt.

“Het netwerk is nog nooit zo belangrijk geweest voor zakelijk succes, maar het heeft ook nooit eerder zo onder druk gestaan”, zegt Chuck Robbins, CEO van Cisco. “Door een intuïtiever netwerk te bouwen, creëren we een intelligent platform met een ongekend beveiligingsniveau voor nu en in de toekomst. Dit netwerk helpt bedrijven vooruit en schept nieuwe kansen voor ondernemingen van elke omvang.”

Het nieuwe netwerk functioneert doordat veel internetverkeer over Cisco-netwerken loopt. De data die het bedrijf daarmee kan verzamelen is immens en biedt een schat aan informatie. Doordat het netwerk zichzelf kan ontwikkelen, is het mogelijk om bijvoorbeeld automatisch ongewoon gedrag te zien en daarop te anticiperen.

Voorlopig worden alleen de ‘randen van het netwerk’ geautomatiseerd, maar door machine learning en analysemogelijkheden kan dat alleen maar meer worden. Voor IT-afdelingen betekent het, dat ze zich meer kunnen toeleggen op het realiseren van strategische doelen. Het netwerk