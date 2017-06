Wegvallen Apple als klant funest voor Imagination Technologies

Business

Nadat de Britse chipontwerper Imagination Technologies zijn belangrijkste klant – Apple – verloor, heeft het besloten zichzelf in de verkoop te doen. Er zouden al meerdere partijen zijn die hun interesse in de overname geuit hebben.

Het techbedrijf ligt op dit moment met Apple in de clinch. Het belangrijkste probleem zou gelegen hebben in de hoogte licentiekosten en vermeende patentinbreuken. Apple gebruikt technologie van het Britse bedrijf in zijn iPhones, iPads en horloges. Lange tijd was het goed voor ongeveer de helft van de totale afname van Imagination-producten, maar sinds het in april besloot niet meer samen te werken met het bedrijf, zijn de aandelen van Imagination enorm gedaald.

De afgelopen weken heeft Imagination Technologies daarom gesproken met diverse potentiële kopers. Volgens ITPro waren er diverse geïnteresseerde partijen en daarom heeft het zichzelf nu officieel in de verkoop gedaan. Maar, daaraan hangt wel een haakje: “Er is geen zekerheid dat er een bod gedaan wordt op Imagination, en ook niet dat er een transactie uitgevoerd wordt. Evenmin is er zekerheid over de voorwaarden van zulk bod of een dergelijke transactie.”

Dispuut met Apple

Toen Apple besloot niet langer gebruik te maken van Imaginations chiptechnologie, en in plaats daarvan uit te gaan van zijn eigen ontwerpen, ontstond er een dispuut tussen de partijen. Imagination vroeg Apple om aan te tonen dat het geen inbreuk maakte op zijn patenten. Apple weigerde dat bewijs te leveren.

En dus uitte Imagination publiekelijk twijfels dat het Amerikaanse bedrijf eigen ontwerpen kon maken zonder inbreuk te maken op patenten. “Imagination gelooft dat het extreem uitdagend zou zijn om een geheel nieuwe GPU-architectuur te ontwerpen vanaf nul, zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendommen.” Sindsdien is er niets veranderd en voeren de twee bedrijven naar het schijnt gesprekken over mogelijk een nieuw contract.