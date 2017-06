Microsoft gebruikt KI in strijd tegen nieuwe malware

Security

Microsoft heeft onthuld hoe het straks de strijd met malware aan wil gaan. De bedoeling is om in de Windows Fall Creators Update gebruik te maken van kunstmatige intelligentie om cyberaanvallen beter af te kunnen slaan.

Vooralsnog komt de kunstmatige intelligentie enkel naar Windows Defender Advanced Threat Protection, een zakelijke dienst van Windows, die vroege tekenen van virusinfecties herkent en aanwijst. Volgens de site CNET is het de bedoeling om straks data van de clouddiensten van Microsoft te gebruiken om een antivirusscanner te ontwikkelen die op basis daarvan actief op zoek kan naar malware. Door het gebruiken van die clouddiensten, kan Microsoft maar liefst 400 miljoen computers gebruiken en zou de aanpak ervan in vlot tempo vooruit gaan.

Een van de functies van de KI zal worden om direct de aanwezigheid van eerder onbekende malware op een computer op te sporen. Microsoft maakt het dan mogelijk om de malware in de cloud in quarantaine te plaatsen. Daarna zal de code gescand worden om een soort handtekening te creëren. Met behulp daarvan zouden andere computers diezelfde malware herkennen en kunnen vinden.

Windows enterprise directeur Rob Lefferts stelde tegenover CNET dat 96 procent van alle cyberaanvallen gebruik maakt van nieuwe malware. Daarmee is de eigenschap natuurlijk erg handig en kan er veel sneller gereageerd worden op nieuwe inbreuken. Waar bedrijven nu soms uren nodig hebben om maatregelen te vinden tegen malware, zou dat nu veel sneller kunnen zijn en daarmee zou de verspreiding van kwaadaardige software tegengewerkt worden.

In eerste instantie zal de update enkel naar zakelijke klanten komen. CNET zegt wel dat Microsoft van plan is de software later uit te rollen naar gewone gebruikers van Windows. Daarna, nog veel later dus, zou de update naar “meer platformen dan alleen Windows” moeten komen. Werk daaraan is al begonnen.