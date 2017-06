Na iOS11 nu ook publieke testversie macOS High Sierra beschikbaar

Apps & Software

Nadat Apple eerder deze week kwam met een publieke testversie van iOS 11, is nu ook de publieke testversie van het vernieuwde besturingssysteem macOS uitgebracht. Het gaat om macOS High Sierra, waar ontwikkelaars al enige tijd mee aan de slag konden.

Vanaf vandaag is de nieuwe versie dus voor het publiek te downloaden via de website van Apple. Dat kost helemaal niks, maar is wel een mogelijk instabiele versie. MacOS High Sierra introduceert een flink aantal nieuwe mogelijkheden in het systeem van Apple.

Apple File System & h.265

De grootste verbetering ligt in het nieuwe bestandssysteem: Apple File System. Dat behaalt vooral verbeteringen in de manier waarop bestanden opgeslagen worden. Volgens Apple zouden bestanden sneller verwerkt kunnen worden en is de opslag veiliger door nieuwe coderingstechnologie en back-up features.

Ook wordt het h.265/hvec opslagsysteem gebruikt voor 4K-video’s. Die worden daardoor tot 40 procent efficiënter opgeslagen en dat zorgt voor meer ruimte op je Mac. Apple stelt zelf dat het streamen van video’s zo ook beter is en de beeldkwaliteit gewoon hetzelfde blijft.

Metal 2

Wat grafische prestaties betreft, tilt Apple het systeem ook naar een nieuw niveau. De technologie zorgt voor betere beeldkwaliteit, maar vooral voor nieuwe mogelijkheden. Het gaat dan om zelflerende systemen, VR en de ondersteuning van externe GPU’s. Daarmee zouden de laptops van Apple betere prestaties moeten leveren.

Verbeteringen in apps

Natuurlijk zijn er ook wat veranderingen in apps gemaakt. Binnen de Foto’s-app is het bekijken, ordenen en bewerken van foto’s makkelijker gemaakt. Daarvoor heeft het nieuwe tools ontwikkeld, zodat die beter bewerkt kunnen worden. Ook is er een bredere zijkolom, zodat je sneller vindt wat je zoekt.

Browser Safari krijgt ook enkele verbeteringen, die vooral neerkomen op tracking-preventie en andere kleine verbeteringen. Een zelflerend systeem moet nagaan of websites trackers plaatsen op een Mac en voorkomen dat er ongewenst gegevens verzameld worden. Video’s zouden verder niet meer automatisch afgespeeld worden en je kan instellen dat Reader altijd aanstaat als je dat wil.

Andere verbeteringen betreffen de Mail-app (waarbij makkelijker gezocht kan worden naar e-mails) en Notities (waarin de meest gebruiker notities voortaan bovenaan staan).

Slimmer Siri

Apple’s digitale assistent Siri krijgt ook wat verbeteringen. Maak je bijvoorbeeld gebruik van Apple Music, kan de dienst je suggesties doen voor bepaalde muziek om naar te luisteren. De stem is ook wat natuurlijker gemaakt, waarmee het geheel fijner werkt.