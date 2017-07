Nutanix en Veeam Software breiden partnerschap uit

Business

Nutanix en Veeam Software werken al samen, maar hebben besloten hun partnership uit te breiden. Veeam wordt de voornaamste leverancier van een availability-oplossing voor de virtuele omgevingen van Nutanix en zal ondersteuning bieden voor Nutanix AHV in de Veeam Availability Suite. Daardoor kunnen gezamenlijke klanten van de twee bedrijven straks gebruik maken van een enterprise-class availability-oplossing.

De twee bedrijven laten in een persbericht weten dat ze hiermee willen inspelen op de groeiende verwachtingen van gebruikers rond de digitale ervaring. Gebruikers zijn vooral op zoek naar een naadloze en probleemloze ervaring en de bedrijven denken daarop in te kunnen spelen door hun samenwerking verder uit te breiden. Niet alleen moet de performance er binnen het software-defined enterprise cloudplatform van Nutanix erop vooruit gaan, ook denken ze het beheer van applicatieworkloads in zowel fysieke als virtuele omgevingen veel eenvoudiger te maken.

De groei van de markt voor hyper-converged infrastructure (HCI) is groot de komende jaren. In 2021 zou de markt maar liefst 7,5 miljard dollar waard moeten zijn. Dat stelt onderzoeksbureau IDC. Eric Sheppard, onderzoeksdirecteur bij IDC, laat weten dat dit komt doordat “hiermee nieuwe niveaus van flexibiliteit en operationele efficiëntie mogelijk zijn binnen essentiële onderdelen van de datacenterinfrastructuurmarkt.”

Als leider op het gebied van hyper-converged oplossingen biedt Veeam een agentless systeem om de hoogste niveaus van beschikbaarheid en databescherming te garanderen voor alle applicaties en data. Het gecombineerde aanbod helpt organisaties IT-implementaties te versnellen, IT-beheer drastisch te vereenvoudigen en een flexibeler manier te creëren voor het implementeren van nieuwe bedrijfsdiensten.

De bedrijven zeggen toe te blijven investeren in hun partnerecosysteem en denken zo een groot aandeel in de markt van multicloudoplossingen en hybride oplossingen te behalen. De bedrijven zeggen verder toe zich volledig op het kanaal te gaan richten, zodat partners profiteren van een gecombineerde, zeer gedifferentieerde oplossing die de partnersalesmogelijkheden vergroot.

Veeam wordt Strategic Technology Partner binnen het Nutanix Elevate Alliance Partner Program. Daarnaast wordt de applicatie van Veeam opgenomen in de nieuwe Nutanix Marketplace. Beide initiatieven brengen het Veeam-ecosysteem een stap verder, zodat Veeam de initiatieven op het gebied van digitale transformatie die klanten en partners nemen, verder kan ondersteunen.