Amerikaanse laptopverbod geldt niet meer voor Emirates en Turkish Airlines

Business

De Verenigde Staten heeft zijn laptopverbod op vliegreizen teruggeschaald. Voortaan mogen passagiers op vluchten van Emirates en Turkish Airlines weer laptops en andere grote elektronische apparaten mee aan boord van het passagiersdek van een vliegtuig meenemen.

In maart werd dat verbod ingevoerd voor passagiers van acht landen met voornamelijk islamitische inwoners. Emirates, dat vanuit Dubai naar de Verenigde Staten vliegt, zegt tegen de BBC dat het samenwerkt met de Amerikaanse overheid om te voldoen aan nieuwe veiligheidsregels en dat het verbod om die reden niet meer voor zijn passagiers geldt.

Ook Turkish Airlines staat passagiers nu toe weer laptops mee aan boord te nemen. Iets soortgelijks gebeurde afgelopen zondag nog bij Etihad. De reden daarachter is simpel: de maatschappijen vliegen vanaf bepaalde vliegvelden waar de veiligheidscontroles uitgebreid zijn.

Er zijn daarmee nog zes landen overgebleven waarvan de vliegmaatschappijen hun passagiers moeten verbieden laptops en andere grote elektronica mee aan boord te nemen. Het gaat om Qatar, Marokko, Jordanië, Egypte, Saoedi-Arabië en Koeweit. Saudia, de vliegmaatschappij van Saoedi-Arabië, stelt dat het vanaf 19 juli voldoet aan de regels.

In eerste instantie werd er ook gesproken over een dergelijk verbod voor passagiers van vluchten vanuit Europese landen naar de Verenigde Staten. Ook Schiphol zou daaronder vallen, maar na lang vergaderen tussen de VS en Brussel, is besloten dat verbod voorlopig niet in te voeren.

Er was ook heftige kritiek van piloten op het laptopverbod. Zij stelden dat het juist extra gevaarlijk is, omdat dat lithium-ion batterijen spontaan in brand kunnen vliegen. Dat is levensgevaarlijk als het bij een laptop in het bagageruim gebeurt, die branden kunnen namelijk niet geblust worden.