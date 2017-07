Nieuwsindustrie wil kunnen onderhandelen met Facebook en Google

Business

Het nieuws is niet meer hetzelfde als het ooit was. Een industrie ooit gedomineerd door kranten is nu afhankelijk van online platformen. Die hebben dan ook te veel macht, vindt de News Media Alliance.

Het is geen verrassing dat mensen zich tegenwoordig niet meer altijd informeren via traditionele media over wat er gebeurt in de wereld. De nieuwsindustrie gaat daarom constant mee met de stroom die geleid wordt door tech bedrijven. Echter leiden deze bedrijven nog altijd de markt en heeft de nieuwsindustrie het idee dat ze geen eerlijke kans hebben. Met bijna 50% van de Amerikanen die zich voornamelijk informeren via Facebook over nieuws en Google en Facebook die meer dan 2/3e van de online advertentiemarkt hebben, komt de nieuwsindustrie in actie.

Onder de naam News Media Alliance stappen verschillende uitgevers naar het Amerikaanse congres om over een ‘antitrust’ vrijstelling te praten. Deze vrijstelling geeft hun de mogelijkheid om te onderhandelen met Facebook en Google zoals een vakbond dit zou doen, aldus The New York Times. Wanneer dit mogelijk gemaakt wordt, geeft het journalisten invloed op het nieuws dat als populair wordt beschouwd op deze platformen. Ook geeft het hun de mogelijkheid om nepnieuws tegen te gaan, die momenteel de plaats inneemt van écht nieuws.

Een eerlijke kans

David Chavern, directeur van de News Media Alliance, zegt het volgende over de actie: “Dit zou mediaorganisaties de flexibiliteit geven om digitale modellen van nieuwsdistributie uit te breiden en ze tegelijkertijd ook meer manieren bieden om hoogwaardige journalistiek te blijven beoefenen.” Daarnaast geeft het meer mogelijkheden voor abonnementen en meer inkomsten uit de online distributie van nieuws.

Google en Facebook hebben hun enorme online macht te danken aan hun verschillende acquisities (Facebook heeft Instagram en WhatsApp en Google heeft Doubleclick). Nieuwsuitgevers kunnen hier natuurlijk niet tegenop boksen, vandaar dat ze hopen op een manier om in gesprek te gaan met de twee giganten zonder de regels te overtreden. Momenteel worden Google en Facebook beschermd door de antitrust wetgeving, maar met de uitzondering waarvoor de News Media Alliance wil vechten zou deze macht minder worden en hebben uitgevers weer een eerlijke kans.