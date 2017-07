Google brengt eindelijk Backup and Sync voor Mac en Windows uit

Apps & Software

Google heeft eindelijk de Backup and Sync-app voor Mac en Windows uitgebracht. Voortaan kunnen gebruikers foto’s, video’s en bestanden van allerhande verschillende platformen op Google Photos en Google Drive plaatsen. Het proces verloopt grotendeels automatisch en is dus gebruiksvriendelijk.

Google meldt dit vandaag in een blogpost over de release van de software. Deze is vooral op consumenten gericht, en brengt bestanden en foto’s dus naar Google Drive en Google Photos. Zakelijke gebruikers kunnen volgens de site The Verge het beste gebruik blijven maken van Google Drive, tot een speciale zakelijke oplossing uitgebracht wordt. Die moet later dit jaar uitkomen en zal Drive File Stream heten. Mensen kunnen zich al aanmelden voor de proefversie hiervan.

De software wordt door Google zelf als volgt omschreven:

“Backup and Sync is een app voor Mac en PC die bestanden en foto’s veilig opslaan in Google Drive en Google Photos, zodat ze niet langer vastzitten op je computer en andere apparaten. Kies gewoon de mappen waarvan je een reservekopie wil maken en wij regelen de rest.”

De uitrol van de software heeft even op zich laten wachten. Vorige maand had Google in een andere blogpost nog geschreven dat de software vertraagd was. Waarom precies was toen niet bekend, al zal het vermoedelijk te maken hebben gehad met de ontwikkeling en het testen van de software.