Google heeft Nearby Share voor Windows-pc’s officieel uitgebracht. Met de tool kunnen bestanden vanaf Android-telefoons op korte afstand naar Windows-apparaten worden overgezet.

Google werkt al enkele jaren aan de bestandsoverdrachtstool, bijvoorbeeld voor foto’s of video’s. In het Nederlands heet de tool Dichtbij Delen of In de Buurt.

Het alternatief voor Apple AirDrop of Samsung Quick Share werkte al voor het overbrengen van bestanden tussen Android-telefoons, maar was voor Windows-pc’s en laptops nog in bèta beschikbaar. De techgigant heeft onlangs deze bèta verwijderd, waarmee de tool nu ook helemaal geschikt is voor de bestandsoverdracht tussen Android-devices en Windows-pc’s en -laptops.

Nieuwe functionaliteit

De tool heeft in de algemene release nieuwe functionaliteit gekregen voor het in meldingen laten zien van previews en een timer die aangeeft hoelang de bestandsoverdracht duurt.

Gebruikers kunnen de dienst gebruiken zonder in te loggen op hun Google-account. Inloggen geeft echter de tool de mogelijkheid zichzelf te beperken tot het sturen en ontvangen van bestanden met contacten of alleen eigen devices. Deze veiligere opties zijn zonder inloggen niet mogelijk, zodat met de tool van iedereen bestanden zijn te ontvangen.

In de nabije toekomst wil Google Windows-pc’s en laptops mogelijk standaard van Nearby Share voorzien. Met fabrikant HP zouden hiervoor al afspraken zijn gemaakt, onder meer voor de HP Dragonfly Pro laptop.

Tip: Apple wijzigt AirDrop na kritiek over Chinese beperkingen