Essential Phone komt er “over een paar weken”

De Essential Phone werd met veel bombarie onthuld. De smartphone van Android-oprichter Andy Rubin zou de markt moeten opschudden. Maar het toestel bleek vertraagd. Nu laat Rubin in een e-mail aan klanten weten dat de smartphone er “over een paar weken” komt.

Klanten die een smartphone gereserveerd hadden, kregen een mail toegestuurd van Rubin. Het gaat volgens CNet onderstaand bericht:

Ik wil je persoonlijk bedanken dat je onze eerste telefoon gereserveerd hebt. We werken er hard aan om alles klaar te krijgen en het goede nieuws is dat we op dit moment bij diverse Amerikaanse en internationale providers aan het testen zijn. Je zal misschien ongeduldig worden en je nieuwe Essential Phone in handen willen hebben (en ik ben minstens zo ongeduldig met hem leveren!), maar wees gerust: je krijgt het apparaat over een paar weken thuisgestuurd. Laat ons iets in de tussentijd weten met #thisisessential en laat het team zien dat het verfijnen van de kleinste details en de lange uren die ze werken om hem af te krijgen, het helemaal waard is. Andy