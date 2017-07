Als Windows Insider aan de slag met de Windows 10 Spring 2018 update

Apps & Software

Het Windows Insider-programma biedt gebruikers de mogelijkheid om voordat een update officieel wordt uitgerold al te kijken welke nieuwe functies erin zitten. Microsoft kondigt nu een nieuwe laag in de Fast Ring van het Insider-programma aan. Met Skip Ahead kun je nog eerder nieuwe builds krijgen dan nu al het geval is in deze Ring.

Microsoft heeft veel aan de feedback die het krijgt van de deelnemers aan het Windows Insider-programma. Op basis hiervan kunnen ze een update verder verbeteren. Denk hierbij aan bugs die worden ontdekt, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om de gebruikservaring van een bepaald onderdeel. Tot nu toe waren er Fast, Slow en Release Preview Rings binnen het Windows Insider-programma. In de Fast Ring krijg je de nieuwste features als eerste te zien. De andere kant van de medaille is dan natuurlijk wel dat er dan ook nog de nodige bugs in de software kunnen zitten. Met Skip Ahead sta je vanaf nu nog iets verder vooraan in de rij en krijg je nog eerder nieuwe features te zien.

Skip Ahead komt dus alleen als submenu van de Fast Ring beschikbaar, voor de andere Rings verandert er niets. Als je de Fast Ring niet spannend genoeg meer vindt, kom je met Skip Ahead nu nog meer aan je trekken. Je kunt dan nu al aan de slag met de eerste builds voor de Spring 2018 update. Dit is de eerstvolgende grote update in de halfjaarlijkse update-cyclus die Microsoft wil gaan aanhouden.

Je hebt in de Fast Ring nu de optie om te kiezen voor de RS3_Release branch, die in de regel als behoorlijk stabiel wordt beschouwd. Je kunt nu echter ook kiezen voor de RS_Prerelease branch. Hiermee krijg je de wat meer ongepolijste builds binnen, die dan ook nog de nodige bugs zullen bevatten.

Op dit moment is het nog niet duidelijk welke nieuwe features er in de Spring 2018 update komen. Kies je voor Skip Ahead, dan kun je er echter van uitgaan dat jij er als eerste mee in aanraking komt buiten de poorten van de Microsoft-campus. Je krijgt dan ook als eerste updates voor de ingebouwde apps in Windows 10, zoals Foto’s, Skype en Groove.

Logische timing

Dat Microsoft op dit moment met een dergelijke nieuwe optie komt, is op zich niet zo verrassend. De definitieve uitrol van de Fall Creators Update nadert met rasse schreden. Het pionieren is er wel een beetje vanaf en het is nu voornamelijk nog wat bug fixing en kleine tweaks doorvoeren. Voor de liefhebbers, die zo snel mogelijk met nieuwe features aan de slag willen, is het allemaal niet zo spannend meer. Dat probeert Microsoft nu dus met de Skip Ahead-optie te veranderen.

Microsoft geeft overigens ook aan dat het niet de bedoeling is dat iedereen in de Fast Ring overstapt naar Skip Ahead. Daarvoor is de feedback die in de ‘gewone’ omgeving van de Fast Ring wordt gegeven te waardevol. Vandaar ook dat er maar een beperkt aantal deelnemers tot Skip Ahead wordt toegelaten. Je ziet het vanzelf als de limiet is bereikt en je probeert te kiezen voor Skip Ahead.