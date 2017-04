Microsoft bevestigt twee grote updates per jaar voor Windows 10

Apps & Software

Het was al min of meer een ongeschreven regel, maar nu heeft Microsoft officieel bevestigd dat het elk jaar twee grote updates wil uitbrengen voor Windows 10. Naast Windows 10 moeten ook Office ProPlus en System Center Configuration Manager met regelmaat voorzien worden van updates, Microsoft stelt dat Office en System Center ondersteuning zullen bieden voor dit updatemodel.

Microsoft maakt ook meteen van de gelegenheid gebruik om te melden dat de volgende Windows 10-update op het programma staat voor september. In september kunnen we dus de Redstone 3-versie verwachten, waar op dit moment al hard aan wordt gewerkt. De vraag is nog even welke belangrijke features Microsoft wil gaan toevoegen in deze versie. Wij rekenen erop dat Microsoft in elk geval ondersteuning voor ARM-processoren van Qualcomm gaat toevoegen. Waardoor desktopapplicaties straks ook draaien op de Qualcomm Snapdragon 835 en toekomstige SoC’s.

Verder zal het bedrijf doorwerken aan het verder verbeteren van het besturingssysteem en het implementeren van feedback van gebruikers. De techgigant uit Redmond heeft met zijn nieuwe strategie in elk geval een zeer innovatief besturingssysteem in de markt gezet, waar ook alle zakelijke gebruikers inmiddels niet meer omheen kunnen. Vanuit de markt wordt inmiddels steeds meer naar Microsoft gekeken, want het legt het bedrijf geen windeieren.

Eerder vandaag meldden we al dat Microsoft Wunderlist gaat schrappen voor To-Do, wat volledig geïntegreerd is met Office 365, waardoor ook de Office producten weer nieuwe functionaliteiten gaan krijgen.