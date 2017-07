Google test autoplay in zoekresultaten

Services

Heb jij ook zo’n hekel aan video’s in je timeline die automatisch starten? Dan doe je er goed aan om alvast rekening te houden met iets waar Google op het moment mee bezig is. Dat bedrijf is namelijk tests aan het uitvoeren met het automatisch afspelen van video’s in de zoekresultaten van de zoekmachine.

Dit meldt The Guardian op basis van onderzoek van the SEM Post, dat is gespecialiseerd in zoekmachinegerelateerde onderwerpen. Dat zou een behoorlijk gewaagde stap zijn van Google. Veel mensen zijn niet bepaald gediend van dit soort automatisch afspelende content.

Hoeveel er in de praktijk van terecht gaat komen, is nog maar de vraag overigens. Google heeft bevestigd dat het de feature aan het testen is, maar heeft inmiddels ook al laten weten dat deze vooralsnog niet officieel wordt aangekondigd.

Hoe werkt het?

De eventueel nieuwe feature van Google Search werkt op dit moment in ieder geval alleen nog maar (trailers van) films en series. Voor advertenties werkt het niet. De trailer van een film of serie wordt ook maar een keer getoond, zonder dat het geluid is ingeschakeld. Daarnaast zijn er ook geen advertenties opgenomen in de weergave. Zoek je vervolgens nog een keertje op dezelfde film of serie, dan staat de autoplay video lager op de pagina dan de eerste keer.

De nieuwe feature wordt op dit moment in ieder geval alleen getest op de desktopversie van Google Search. Op een mobiel apparaat moet je op de Play-knop van de trailer drukken om hem te starten.

De nieuwe feature werkt volgens de bron niet in alle browsers en sommige ad blockers blokkeren het ook. Wij hebben het geprobeerd in Chrome en Internet Explorer (dat volgens de bron de video’s af zou moeten spelen). Er werd niets automatisch opgestart. Wel zie je dat de trailer wordt ‘klaargezet’, alsof hij zo zou kunnen beginnen met automatisch afspelen. Het lijkt ook niet uit te maken of we op Google.nl of Google.com zoeken. Wij krijgen geen trailers te zien die automatisch afspelen. Wellicht dat er een locatiebeperking op de feature zit.

Saillant detail is dat Google recent heeft laten weten dat het een adblocker in Chrome gaat bouwen, die onder andere automatisch startende filmpjes zal blokkeren. Op dit moment gaat het dan alleen om advertenties. Deze nieuwe autoplay-feature (waar waarschijnlijk zeer verdeeld op gereageerd zal worden) lijkt hier alvast een voorschot op te nemen. Hij werkt namelijk precies zo dat de nieuwe adblocker hem niet zal blokkeren. Zetten we onze wat meer cynische pet op, dan zou het ook een manier kunnen zijn om de eigen adblocker te omzeilen. In dat geval zou de eigen autoplay-feature ook advertenties gaan ondersteunen.