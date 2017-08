Rackspace en AWS breiden samenwerking verder uit

Services

Rackspace heeft aangekondigd zijn strategisch partnerschap met Amazon Web Services (AWS) uit te breiden. De ervaring voor klanten die naar AWS migreren, moet gestroomlijnder worden. Veel van hen hebben namelijk een gebrek aan interne middelen en de expertise die nodig is om een workload snel en effectief te verhuizen. AWS en Rackspace gaan daar binnen deze uitbreiding van het partnerschap op inspelen.

Blijkens de aankondiging van AWS en Rackspace, zal de samenwerking uit drie componenten bestaan:

Solution en Migration Advisory Services: Consumenten krijgen toegang tot AWS-specifieke technische hulpbronnen van Rackspace om de migratie van hun applicatie en data te helpen plannen. Zo wordt er specifiek gekeken naar de huidige serverdiensten die ze gebruiken, en welke AWS-diensten zich daar het beste mee laten vergelijken.

Migration Service Delivery: binnen deze dienst werken experts van Rackspace actief samen met klanten om nieuwe applicaties effectief te migreren naar AWS. Zo kunnen klanten dus makkelijker en in samenwerking met Rackspace het migratieproces doorlopen.

Rackspace Advanced Migration Tooling: deze software automatiseert het verhuizen van workload naar AWS. De interface en engine geven de optimale locatie, servergrootte en het kostenplaatje weer.

Betere ervaring voor klanten

Door de drie diensten te introduceren, hopen de twee bedrijven hun klanten beter te bedienen. Prashanth Chandrasekar, general manager van Rackspace Fanatical Support bij Rackspace Fanatical Support for AWS business, laat het volgende weten over de samenwerking: “We zijn enthousiast over de kans om nog beter samen te werken met AWS om bedrijven te helpen volledig voordeel te behalen uit de diensten van AWS. Als een AWS Managed Services Partner, biedt Rackspace klanten nu al een breed palet aan diensten, waaronder migraties, architectuur en professionele cloud-automatiseringsdiensten, waaronder ook voortdurend management. We zijn trots al die mogelijkheden te ondersteunen met Rackspace’s toonaangevende Fanatical Support.”

En Terry Wise, global vice president of channels and alliances, Amazon Web Services, vertelt: “We hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt met Rackspace en zijn erg onder de indruk van hun toewijding om te investeren in de mogelijkheden die nodig zijn om te behoren tot de volgende generatie leiders van het AWS Managed Service Provider (MSP) Partner Program. Rackspace is een perfect voorbeeld van een AWS Partner Network (APN) Partner, die we zouden aanraden aan klanten die verhuizen naar AWS en we kijken ernaar uit onze samenwerking uit te breiden.”

Recent hebben we een uitgebreid interview gepubliceerd met Rackspace, waarbij we onder andere ingingen op de samenwerkingen van Rackspace met partijen zoals AWS. Klik hier om dat interview te lezen.