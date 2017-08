Alle specificaties Samsung Galaxy Note 8 gelekt

Mobile

Het duurt nog een paar weken voordat Samsung de Galaxy Note 8 onthult. Maar we hebben al een zeer goed idee van wat we van de smartphone kunnen verwachten. Vandaag zijn er nog meer details gelekt over het vlaggenschipmodel van de Zuid-Koreaanse technologiereus.

Het lek is Evan Blass, die over het algemeen goed zit met specificaties van smartphones. Hij publiceerde op VentureBeat een overzicht van de belangrijkste kenmerken van het toestel. Hieronder zetten we ze op een rij. De bronnen van Blass stellen het volgende:

Het toestel beschikt over een 6,3-inch Super AMOLED display met 18.5:9 aspect ratio.

De Galaxy Note 8 is 8,5 mm dik en meet 162,5 bij 74,6 mm.

Hij draait wereldwijd op een Samsung Exynos 8895 processor. In de Verenigde Staten is er een andere variant, met Qualcomm Snapdragon 835 processor.

Die processor beschikt over 6 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan opslaggeheugen.

Aan de achterkant zitten twee camera’s: beiden met 12-megapixel sensor. Eentje beschikt over een groothoeklens en de andere is een telelens met tweemaal optische zoom. Beiden zijn voorzien van optische beeldstabilisatie.

De camera aan de voorkant schiet plaatjes met 8-megapixels.

De accu beschikt over een capaciteit van 3.300 mAh en kan via een USB-C kabel of draadloos opgeladen worden.

Het toestel heeft aan de achterkant een vingerafdrukscanner.

De smartphone is in het begin beschikbaar in ‘midnight black’ en ‘maple gold’. Op een later moment komen er ook ‘orchid grey’ en ‘deep sea blue’.

Het toestel kost in Europa zo’n 1.000 euro.

Opvallend in deze details is vooral dat de accu iets kleiner is dan die van de Note 7 vorig jaar. Dat was toen dat toestel gepresenteerd werd nog een belangrijk verkoopargument voor Samsung, maar het bedrijf lijkt nu dus gezien de problemen met de Note 7 gekozen te hebben voor een smartphone met kleinere batterij. Veiligheid voorop dus.

De Galaxy Note 8 heeft verder eenzelfde design als de S8, met smalle schermranden. Maar waar het display van die smartphone afgeronde hoeken heeft, zijn die volgens Evan Blass bij de Note 8 wat hoekiger. Blass stelt tot slot dat het toestel in september al in de winkel ligt. Op 23 augustus wordt het toestel officieel onthuld. Met deze uitgelekte specificaties en het gisteren gelekte design, heeft Samsung vermoedelijk weinig nieuws meer te vertellen straks.