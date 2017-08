Chris Lattner gaat aan de slag bij Google’s divisie voor kunstmatige intelligentie

Chris Lattner, een grote naam in de wereld van Apple-software, heeft het bedrijf verlaten. Hij gaat nu aan de slag voor Google, waar Lattner mag werken aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dat kondigde Lattner vandaag zelf aan op sociale media.

Lattner maakte zelf bekend dat hij zich bij Google Brian voegt, de onderzoekseenheid van de zoekgigant. Daar werkt hij volgens persbureau Bloomberg aan de ontwikkeling van de softwaretaal TensorFlow. Dat is erop gericht om de programmeerstappen voor kunstmatige intelligentie te vereenvoudigen. Google gaf die software vorig jaar al gratis vrij, en werkt sindsdien aan de doorontwikkeling ervan.

De ontwikkelaar gaat komende week al aan de slag bij Google. Hij zal daar werken aan een manier om “kunstmatige intelligentie zo breed mogelijk beschikbaar te maken.” Dat hij nu voor Google werkt lijkt voort te komen uit zijn vertrek bij autofabrikant Tesla. Daar ging Lattner in januari aan de slag en werd hij hoofd ontwikkeling van autonome voertuigen.

Maar de samenwerking tussen Lattner en CEO Elon Musk bleek niet heel goed te werken. Op zijn CV schreef Lattner na zijn vertrek in juni: “Uiteindelijk waren Elon [Musk] en ik het erover eens dat hij en ik niet goed samenwerken en dat ik zou moeten vertrekken, dus dat heb ik gedaan.”

Op Twitter plaatste hij daarna het bericht op zoek te zijn naar een nieuwe baan, waarop een medewerker van Google liet weten dat het bedrijf hem graag aan zou nemen. Dat is nu dus gebeurd. Overigens werkte Lattner voordat hij bij Tesla aan de slag ging nog voor Apple, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van programmeertaal Swift.

I'm super excited to join Google Brain next week: AI can't democratize itself (yet?) so I'll help make it more accessible to everyone!

— Chris Lattner (@clattner_llvm) August 14, 2017