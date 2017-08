Cisco neemt HCI-specialist Springpath over

Business

Cisco is nog niet klaar met overnames. Na de definitieve overname van Viptela, waar we gisteren over berichtten en onder andere AppDynamics eerder dit jaar, is nu Springpath aan de beurt. Met de overname van dit in Californië gevestigde bedrijf wil Cisco haar positie in de markt voor Hyper-Converged Infrastructure verder versterken. Springpath is namelijk met name bekend vanwege de ontwikkeling van een DFS (Distributed File System) voor dat type omgeving.

Zoals we al eerder hebben gezien, bijvoorbeeld bij NetApp, is HCI een belangrijke en sterk groeiende markt. Volgens onderzoeksbureau IDC zal dit een markt zijn van 6 miljard dollar in 2020. Het is dan ook niet zo gek dat veel leveranciers van enterprise hardware (waaronder Cisco, maar ook partijen zoals HPE en Nutanix) hier stevig op in aan het zetten zijn. Compute en storage ‘in een doosje’ hebben is dan ook behoorlijk aantrekkelijk. Het vereenvoudigt het geheel aanzienlijk. Steeds meer onderdelen van de infrastructuur worden immers software-defined.

Springpath

Springpath is een start-up die in 2012 is opgericht, vaak met de huidige stand van zaken als doel: verkocht worden aan een grote speler. Cisco hielp het bedrijf enkele jaren geleden ook al met het ophalen van de benodigde gelden om hun doelstellingen te kunnen behalen. Daarnaast werkten de twee bedrijven begin 2016 al eens samen om Cisco’s HyperFlex HCI platform in de markt te zetten. Het is kortom geen verrassing dat het juist Cisco is dat Springpath inlijft.

De reden voor de overname is eenvoudig te raden. De DFS-technologie van Springpath is met HCI in het achterhoofd ontwikkeld. De integratie van deze technologie in het platform van Cisco zorgt er volgens het bedrijf voor dat het een onderscheidend portfolio heeft ten opzichte van haar concurrenten.

Cisco betaalt 320 miljoen dollar voor Springpath. De werknemers van het bedrijf worden in Cisco’s Computing Systems Product Group opgenomen. De overname moet helemaal afgerond zijn in Q1 van 2018.