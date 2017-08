Apple sloopt AMP uit gedeelde Google-links in Safari op iOS 11

Apps & Software

Apple heeft overduidelijk niet zoveel op met het AMP-format dat Google sinds vorig jaar gebruikt om webpagina’s op mobiele apparaten sneller te laden. Het heeft ervoor gekozen om AMP URL’s weer terug om te zetten naar ‘gewone’ URL’s. Voor tegenstanders van het AMP-format zal dit goed nieuws zijn.

In de basis is AMP (Accelerated Mobile Pages) natuurlijk een prima idee. Het zorgt ervoor dat websites sneller laden op mobiele apparaten. Kritiek is er echter ook behoorlijk wat. Zo zorgt een AMP-website voor een betere ranking in de zoekresultaten van Google. Op zich niet zo gek natuurlijk, want de laadsnelheid van een website mag ook zeker een rol spelen bij de ranking. Dat is namelijk een van de belangrijke basics die je als platform goed voor elkaar moet hebben om succesvol te zijn, zo leerden we eerder dit jaar van Mike Bainbridge van Rackspace.

Lock-in

Het probleem van AMP volgens velen is dat dit de facto een vendor lock-in betekent. Als je op een zoekresultaat in Google tikt op je smartphone of tablet, dan zie je namelijk duidelijk dat je als het ware in de omgeving van Google blijft. Je gaat dan dus eigenlijk niet naar die van de publicatie waar je denkt heen te gaan. Volgens de critici zou dit ingaan tegen de basisbeginselen van het open internet. Het zou de onafhankelijkheid van publicaties ondermijnen. Je publiceert als website feitelijk al je content op het Google-platform en geeft je eigen identiteit op.

Onder andere The Register heeft een zeer duidelijke mening op dit punt. Het enige voordeel van AMP is volgens de critici dat het websites sneller maakt. Maar dat kan ook prima gedaan worden zonder op de AMP-trein te stappen. Je moet er dan als ontwikkelaar alleen wat meer tijd instoppen en zoveel mogelijk JavaScript-code vervangen door HTML.

Voor het overige is het volgens The Register niet meer dan een poging van Google om Facebook’s Instant Articles of Apple News na te bouwen. Alleen is er wel een cruciaal verschil tussen die twee en AMP. Facebook en Apple News zijn beperkt tot die apps, terwijl de Google-zoekmachine een veel bredere toepassing heeft.

Niet in Safari

Vanaf iOS 11, dat in de herfst van dit jaar uitkomt, heb je in ieder geval geen ‘last’ meer van AMP. Apple sloopt het er namelijk uit. Dit betekent dat de browser op de achtergrond waarschijnlijk het nodige werk moet verrichten. De originele (niet-AMP-URL) moet namelijk op de een of andere manier teruggevonden worden.

De kans dat Apple AMP uit de URL’s haalt omdat het zo begaan is met het lot van het internet in het algemeen of met dat van websites of consumenten, is niet zo groot overigens. Het is aannemelijker dat Apple Google simpelweg niet groter en belangrijker wil maken dan het al is.