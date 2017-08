Cisco biedt Veeam Availability-producten aan in eigen catalogus

Business

Cisco en Veeam hebben vandaag laten weten dat ze hun samenwerking verder versterken. De twee bedrijven zijn al langer partners, en ontwikkelen samen diverse producten. Maar nu gaan ze nog een stap verder: vanaf oktober 2017 zal Cisco de Availability-producten van Veeam in zijn wereldwijde prijslijst opnemen.

Klanten van Cisco kunnen dan ook meteen kijken naar oplossingen van Veeam. Daarmee spelen de twee bedrijven in op de vraag in de markt naar optimale ondersteuning bij digitale transformatie. Onderzoeksbureau IDC stelt dat 65 procent van de Global 2000-bedrijven aangaf dat de digitale transformatie dit jaar bovenaan de strategische agenda staat. Beschikbaarheid van data is daarvoor van cruciaal belang.

Door de samenwerking ontstaat een one-stop-shop voor klanten die terechtkunnen bij een wereldspeler in netwerktechnologie voor optimaal gevalideerde oplossingen. Voor Veeam betekent de sterkere samenwerking een betere toegang tot nieuwe markten, waaronder de overheid, wereldwijde system integrators en grote, internationale serviceproviders.

Peter McKay, co-CEO van Veeam, laat in een blogpost weten “trots” te zijn op “de nieuwe mijlpaal in het strategische partnerschap met Cisco.” “Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk in onze relatie met Cisco. Ik verwacht voortdurende gesprekken en implementaties met onze gezamenlijke klanten, daar we ze kunnen laten zien dat de uitdagingen die komen kijken bij het beschikbaar houden van data en het maken van de digitale transformatie allemaal het hoofd geboden kunnen worden.”

In elk geval wordt het wel eenvoudiger voor klanten van Cisco om bij dat bedrijf, of bij Cisco-resellers, om de Availability-producten in te kopen.