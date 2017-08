Google Maps helpt je in Amsterdam aan een parkeerplek

Apps & Software

Google voegt regelmatig nieuwe features toe aan haar diensten. Zo schreven we recent nog over het feit dat het bedrijf stopt met de Instant Search functie en dat gezichtsherkenning is toegevoegd aan Google Foto’s. Vandaag is Google Maps aan de beurt. Veel mensen gebruiken deze app al voor navigatiedoeleinden. Met de toevoeging van het analyseren van parkeersituaties wordt de toepassing net nog wat bruikbaarder.

De nieuwe feature van Google Maps is te herkenning aan een klein pictogram onderaan het scherm. Het staat naast de melding hoe lang het nog duurt voor je op de plaats van bestemming bent en hoe ver het nog is.

Alleen in Amsterdam

Google voegt de nieuwe feature niet voor heel Nederland tegelijk toe. Vooralsnog wordt het alleen in Amsterdam beschikbaar. Je krijgt een van de drie meldingen te zien: beperkt, gemiddeld, eenvoudig. Google berekent dit op basis van historische parkeergegevens. De intelligentie erachter is dezelfde die ook de populaire tijdstippen en de duur van bezoeken berekent. Die heb je wellicht al eens voorbij zien komen als je ergens uit eten gaat.

Verder wordt de nieuwe feature ook nog in andere Europese steden geïntroduceerd. België hoort hier vooralsnog niet bij. Hieronder zie je een overzicht van de steden waarin je de nieuwe functie kunt gebruiken:

Nederland Amsterdam Denemarken Kopenhagen Duitsland Keulen Duitsland Darmstadt Duitsland Düsseldorf Duitsland München Duitsland Stuttgart Engeland Londen Engeland Manchester Frankrijk Parijs Italië Milaan Italië Rome Spanje Barcelona Spanje Madrid Spanje Malaga Spanje Valencia Tsjechië Praag Rusland Moskou Zweden Stockholm

Begin dit jaar al ging de nieuwe functionaliteit al live in zo’n 25 steden in de VS.