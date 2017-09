Volledige specificaties Microsoft Surface Mini gelekt

Mobile

In 2014 werkte Microsoft aan een 7,5-inch Surface-tablet. Maar ondanks dat het apparaat behoorlijk ver in ontwikkeling was en we er zelfs foto’s van gezien hebben, besloot het bedrijf de Surface Mini niet op de markt te brengen. Vandaag heeft Evan Blass niet alleen foto’s van de tablet, ook zijn de volledige specificaties voor het eerst bekend gemaakt.

De tablet zou in twee versies beschikbaar worden gemaakt, en in drie kleuren op de markt komen. Het gaat om een blauwe, rode en zwarte variant. Van de rode hebben we een foto, die bovenaan dit bericht te zien is. De 7,5-inch tablet zou voorzien zijn van 1080 bij 1440 pixels en gedraaid hebben op een Qualcomm MSM 8974 processor (ook wel bekend als de Snapdragon 800).

Het voornaamste onderscheid tussen de twee varianten ligt in het geheugen. De goedkopere Surface Mini zou voorzien zijn geweest van 1 GB aan werkgeheugen, de duurdere van 2. Daarnaast waren er een 32 GB en een 64 GB variant als het aankomt op het opslaggeheugen. Ook waren er wifi en Bluetooth 4.0 ingebouwd in de smartphone.

De Windows 8-tablet zou ook voorzien zijn van twee camera’s, eentje aan de voorkant en eentje aan de achterkant. De voorcamera zou 2.1MP hebben en 1080p video kunnen opnemen. De lens aan de achterkant beschikte over 5MP en eveneens 1080p video. Verder waren er een microSD-aansluiting, micro-USB-poort en een 3,5-mm audioplug.

De tablet die er niet kwam

Microsoft was al behoorlijk ver met de ontwikkeling van de Surface Mini. Het apparaat werd slechts enkele weken voor de lancering geannuleerd, waarom precies is nooit helemaal helder geworden, al zou Microsoft daar twee redenen voor hebben gehad. Enerzijds was er het lage aantal apps in de Windows Store, waardoor de functionaliteit van de tablet tegenviel en anderzijds schijnt het bedrijf niet tevreden geweest te zijn met de kwaliteit.