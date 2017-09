Apple stopt na tien jaar met eigen muziekfestival

Business

Apple heeft bekendgemaakt te stoppen met zijn eigen Apple Music Festival. Dat heeft het bedrijf laten weten aan Music Business Worldwide. Het bedrijf introduceerde de show in 2007, toen het de naam iTunes Festival kreeg. In 2015 werd er echter voor een naamsverandering gekozen.

Tijdens Apple Music Festival traden allerlei grote artiesten op. In het tienjarig bestaan kwamen onder meer Adele, Oasis, Mumford & Sons, Ed Sheeran, Paul Simon, Coldplay, Lady Gaga, Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Pharell Williams, The Weeknd, One Direction en Beck voorbij. Het festival duurde doorgaans een maand lang, waarbij er iedere avond een concert voorbij kwam. Fans konden een kaartje winnen door mee te doen aan een loterij in iTunes.

Het bedrijf laat niet weten waarom Apple Music Festival ermee stopt. De afgelopen twee jaar duurde het evenement tien nachten en vond het in september plaats in het Roundhouse in Camden, London. In 2016 kwamen onder meer Elton John, The 1975, Change The Rapper en Alicia Keys optreden.

Verdere activiteiten

Toch is het niet zo dat Apple zich volledige terugtrekt uit muziekevenementen. Zo was het bedrijf recentelijk nog partner bij shows van Haim en Skepta in London en Arcade Fire in New York. Ook steunde Apple eerder dit jaar het festival SXSW, waar onder meer Lana Del Rey, Vince Staples en DJ Khaled optraden. Apple Music sponsorde in 2016 ook Drake’s 32-date Summer Sixteen Tour.

In het begin werd iTunes Festival nog gehouden in het Institute of Contemporary Arts in London. Daarna werden er twee jaar doorgebracht in Koko London, waarna de shows in 2009 verhuisden naar The Roundhouse. Onder meer ITV2, Live Nation en DICE waren de afgelopen jaren broadcast- en evenementenpartner van het festival.

Hoewel er over de reden niets bekendgemaakt is, doet Engadget wel uitspraak over de mogelijke reden. Volgens de website verplaatst Apple zijn prioriteiten naar het streamen van muziek. Apple nam eerder Beats over en kwam met radiostation Beats 1. Onder meer dj’s als Ebro Darden, Zane Lowe en Julie Adenuga draaien op de zender.