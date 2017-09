Google brengt gepersonaliseerde Feed naar de rest van de wereld

Apps & Software

Google is al jaren de grootste aanbieder van een zoekmachine op het internet. Het bedrijf wil dat natuurlijk blijven en experimenteert om die reden met nieuwe manieren om mensen aan zich te binden. Onderdeel daarvan is de Google Feed, een op het individu toegespitste pagina waarop relevante zaken te vinden zijn.

Afgelopen juli voegde Google een boel nieuwe functies toe aan de Google Feed, maar dat was toen alleen voor gebruikers in de Verenigde Staten. Vanaf vandaag is de personaliseerde Google Feed echter ook voor de rest van de wereld beschikbaar. In eerste instantie is de Feed enkel te zien binnen de Google-app op Android-apparaten. Later zal hij ook naar de iOS-app komen, de Google thuispagina en het mobiele internet.

Nieuwe mogelijkheden

Als je een Android-apparaat hebt en daarop de Google-app hebt staan, kan je binnen de Feed informatie vinden over onderwerpen die volgens Google relevant voor je zijn. Zo tref je bijvoorbeeld updates aan over je favoriete sportteam (scores, hoogtepunten en het laatste nieuws), de nieuwste trends van verschillende bronnen, muziekupdates, filmreleases of verhalen op basis van je interesses en hobby’s.

Natuurlijk doet Google een beredeneerde gok op wat mensen interessant vinden, maar kan het ook zijn dat er content in de Feed verschijnt die niet relevant is voor bepaalde personen. Als iets niet binnen je interesses past, kan je in het menu instellen dat je geen content meer wil zien op basis van een bepaald sleutelwoord of onderwerp.