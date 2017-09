Xiaomi Mi Notebook Pro concurreert met de Apple MacBook Pro

Hardware

Xiaomi betrad vorig jaar de laptopmarkt met de Mi Notebook Air. Dat apparaat nam het wat design (en naam) betreft op tegen de MacBook van Apple. Dit jaar richt Xiaomi zich specifiek op de MacBook Pro en lanceert het zijn eigen Mi Notebook Pro.

Dat apparaat is nu officieel gepresenteerd. De Xiaomi Mi Notebook Pro heeft een 15,6-inch display met smalle schermranden. Dat draait op een Intel quad-core i7 processor en heeft maximaal 16 GB aan werkgeheugen en tot wel 1 terabyte aan SSD-opslag. Ook is het apparaat voorzien van Nvidia’s GeForce MX150 grafische kaart.

De laptop is verder behoorlijk high-end. Zo is er een vingerafdrukscanner, die ingebouwd is in een nauwkeurig trackpad. Gebruikers beschikken over een 3-in-1 kaartlezer, twee USB-c ingangen, twee reguliere USB-ingangen en een HDMI-ingang. Xiaomi wijst er in zijn persbericht over de laptop nadrukkelijk op dat het een gevarieerdere mix van ingangen is dan de MacBook Pro (die vier Thunderbolt 3 USB-C ingangen heeft).

De Mi Notebook Pro meet 360,7 bij 243,6 bij 15,9 millimeter en weegt 1,95 kilogram. Het apparaat heeft verder een 60Wh accu, die binnen een half uur voor de helft volgeladen kan worden. De speakers zijn ontwikkeld in samenwerking met Harman.

De Xiaomi Mi Notebook Pro kost in China 6399 yuan, omgerekend 818,54 euro. Wanneer – en of – de laptop in Europa beschikbaar zal zijn is niet bekend. Xiaomi begon de verkoop van zijn Mi Notebook Air in China, dus de kans is groot dat er nu een soortgelijk patroon gevolgd wordt.