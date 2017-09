The Sourcing Company en HPE lanceren nieuwe hybride cloudoplossing voor Nederlandse markt

Business

The Sourcing Company en Hewlett Packard Enterprise (HPE) gaan samenwerken bij de lancering van een nieuwe hybride cloudoplossing op de Amsterdamse campus van Interxion. Laatstgenoemde is een Europese leverancier van cloud- en carrier-neutrale datacenterdiensten.

De hybride cloud wordt steeds belangrijker, vooral om redenen als schaalbaarheid en flexibiliteit – zaken waar Microsoft met de Azure Stack op in speelt. Daar steeds meer bedrijven hun IT onderbrengen bij datacenters van derde partijen, zijn nieuwe producten op dit gebied van groot belang.

“Deze samenwerking brengt HPE’s infrastructuurplatform, The Sourcing Company’s ervaring in het managen van bedrijfskritische en privacygevoelige applicaties samen in Interxion’s veilige datacenters,” vertelt Michael van den Assem, Managing Director van Interxion Nederland, in een statement over de samenwerking.

Gegarandeerde connectiviteit en veiligheid

Wat Ronald Verweij, CEO en oprichter van The Sourcing Company betreft, is de keuze voor Interxion niet meer dan logisch. Door de gegevens bij Interxion op te slaan, kan zijn bedrijf als aanbieder van de hybride cloud zijn Nederlandse klanten ervan verzekeren dat ze voldoen aan wet- en regelgeving als het aankomt op dataprivacy en -beveiliging.

Dat laatste is vooral van belang met het oog op de nieuwe Europese wetten rond databescherming (GDPR), die op 25 mei 2018 van kracht zijn. Volgens Verweij komt de keuze voor Interxion ook voort uit de “directe, private verbinding naar de publieke Microsoft cloud.” Zodoende kan hij zijn klanten ervan verzekeren “de best mogelijke connectiviteit in een Nederlands high-end datacenter” te krijgen. “Naar aanleiding van een vruchtbare samenwerking de afgelopen jaren hebben we daarnaast een bewuste keuze gemaakt voor HPE als infrastructuurpartner voor Azure Stack.”

Ook HPE is blij met de samenwerking. “HPE is trots om samen met het partnerecosysteem bedrijven te helpen bij de transformatie naar een hybride cloud infrastructuur,” aldus Marco Lesmeister, Sales Director Channel, SMB & Service Providers van Hewlett Packard Enterprise.