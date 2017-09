‘Bain Capital geniet nu de voorkeur van Toshiba bij overnamegesprekken’

Business

Het lijkt wel stuivertje wisselen bij Toshiba. Gisteren leek het erop dat het Japanse bedrijf zou kiezen voor een consortium geleid door Western Digital om zijn chipafdeling aan te verkopen, vandaag horen we weer andere geluiden. Nu schijnt een groep, geleid door Bain Capital en SK Hynix, de favoriet te zijn.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van twee bronnen bekend met de materie. Toshiba zou “cruciale verschillen” met Western Digital niet overbrugd hebben en om die reden toch kiezen voor een andere overnamepartner. Een woordvoerder van Toshiba wilde niet ingaan op de geruchten, maar kortgeleden gaf het bedrijf nog aan dat het vooral belang hecht aan een goede overnamedeal en niet zozeer het halen van een deadline.

Oorspronkelijk was het namelijk de bedoeling om de overnamegesprekken eerder af te ronden, maar dat plan is al van de baan. Vandaag staat een nieuwe deadline, maar ook die lijkt niet gehaald te worden. De hoop bij Toshiba is volgens Reuters om uiterlijk volgende week een deal te sluiten met Bain Capital.

Bod Bain Capital

Bain Capital heeft 18 miljard dollar geboden voor de overname van de chipafdeling van Toshiba. Zelf zou het samen met SK Hynix, een Zuid-Koreaanse chipfabrikant, zo’n 10 miljard dollar investeren in de deal. Daarnaast betaalt iPhone-fabrikant Apple zo’n 3,6 miljard dollar en zijn er Japanse zakenbanken die 5,4 miljard dollar investeren. Toshiba zelf zou nog eens 1,8 miljard dollar vrij moeten maken voor de deal, om op die manier ook een aandeel te houden.

Eerder al genoot Bain de voorkeur van Toshiba, maar liepen de gesprekken vast nadat de Japanse investeringsmaatschappijen die er deel van uit maakten aangaven zich zorgen te maken over de aanhoudende juridische strijd tussen Toshiba en Western Digital. Dat laatste bedrijf vindt dat het mede mag bepalen wie de chipafdeling mag overnemen en sleepte Toshiba daarom voor de rechter.