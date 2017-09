Tesla presenteert elektrische vrachtwagen op 26 oktober

Business

Tesla-CEO Elon Musk laat in een aankondiging op Twitter weten wanneer de elektrische vrachtwagen onthuld wordt. De presentatie zal plaatsvinden op 26 oktober in de Amerikaanse plaats Hawthorne, die bestuurlijk gezien onder Los Angeles valt. Op die dag zal er ook een testrit plaatsvinden.

Musk noemt de vrachtwagen onwerkelijk. Volgens de directeur zal het beest, zoals Musk het voertuig zelf noemt, in levende wijze zien het waard zijn. Eerdere berichtgeving over de vrachtwagen gaat er van uit dat er op een acculading 320 tot 480 kilometer kan rijden. De werkelijke afstand is afhankelijk van hoeveel gewicht er in het laadruim zit.

Op zich is het vrij logisch dat de vrachtwagen van Tesla zich in eerste instantie richt op kleinere afstanden. Een elektrisch voertuig heeft momenteel in ieder geval een kleiner bereik dan een dieselvrachtwagen. Ook het aantal regionale leveringen met vrachtwagens is hoog. In de Verenigde Staten vindt 30 procent van alle bezorgingen met vrachtwagens plaats binnen een cirkel van 160 tot 320 kilometer.

Ambitie

Eerder liet Musk over de vrachtwagen los dat het een substantiële reductie in de kosten van goederentransport zal opleveren. Tegelijkertijd moet ook de veiligheid toenemen en moet de bestuurder meer plezier halen uit zijn werk. Ook wil Musk een elektrische bus op de markt brengen. Oorspronkelijk ging de berichtgeving rondom het voertuig van een presentatie in september uit, maar dat gebeurt dus een maand later.

Overigens is Tesla niet de enige fabrikant die werkt aan elektrische vrachtwagens. Ook Mercedes-Benz en Volvo zouden een dergelijk voertuig op de markt willen brengen. Een andere fabrikant die werk maakt van de elektrische vrachtwagen is Cummins.