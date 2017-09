‘Drie versies Huawei Mate 10 op komst’

Mobile

Het Chinese Huawei is sinds vorige maand het tweede grootste smartphonemerk. Hoe lang het Apple voor kan blijven, vooral gezien de lancering van drie nieuwe iPhones, is maar de vraag. Maar het bedrijf zal er alles aan doen om zijn positie te behouden. Daartoe brengt het volgens de nieuwste geruchten drie versies van de Huawei Mate 10 uit.

Oorspronkelijk ging het verhaal dat de smartphone in twee varianten uitgebracht zou worden. Nu zouden er dus drie komen. Allereerst zou er een standaard Huawei Mate 10 uitgebracht worden, een randloze Huawei Mate 10 Pro en een goedkopere Mate 10 Lite. Dat meldt de site GSM Arena vandaag op basis van bronnen binnen het Chinese bedrijf.

Details Huawei Mate 10

Naar het schijnt krijgt de Huawei Mate 10 een lcd-scherm van 5,9-inch en beschikt de telefoon straks over een full-hd resolutie. De nieuwe telefoon zou draaien op de Kirin 970 processor van het bedrijf en zich vooral focussen op kunstmatige intelligentie. Naast dat grote scherm en die processor, weten we ook al dat het toestel beschikt over een dubbele camera. Huawei ontwikkelt die in samenwerking met Leica. Een van de lenzen beschikt over 12 megapixels en de ander over 20.

Afgezien van die standaard Huawei Mate 10, zou er ook een variant uitkomen waarvan de schermranden minimaal gehouden worden. Dat zou de Huawei Mate 10 Pro zijn, waarvan het display wellicht iets groter wordt dan de reguliere Mate 10. Maar dat scherm moet dan geen randen hebben. Verder schijnt dat een AMOLED-display te zijn met QHD-resolutie. De camera wordt identiek aan die van de reguliere camera.

Tot slot meldt GSM Arena nog dat er een Mate 10 Lite komt. Dat zou praktisch hetzelfde toestel zijn als de reguliere versie, onder meer op het gebied van het scherm. Maar het verschil is dan dat hier geen Leica-camera in komt te zitten.

De Huawei Mate 10 wordt op 16 oktober onthuld.