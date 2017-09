Equinix breidt met overname Itconic cloud en datacenters in Spanje en Portugal uit

Business

Equinix heeft de overname van Itconic voor een bedrag van 215 miljoen euro afgerond, zo bevestigt het bedrijf in een persbericht. Met de acquisitie wil de aanbieder van interconnectie- en datacenterdiensten zijn activiteiten in Spanje en Portugal uitbreiden. Itconic biedt namelijk interconnectie en cloudinfrastructuuroplossingen in beide landen.

Ook dochteronderneming CloudMas komt door de overname in handen van Equinix. Door de overname krijgt Equinix er vijf datacenters bij. Twee daarvan bevinden zich in Madrid, terwijl de andere gevestigd zijn in Barcelona, Sevilla en Lissabon. Daarmee wordt er ongeveer 322.000 vierkante meter toegevoegd aan het datacenterportefeuille van Equinix.

Het bedrijf zal meer dan 250 werknemers toevoegen aan zijn Europese afdeling. In het CloudMas-team bevinden zich veel leden die gecertificeerd zijn voor de omgang met en ondersteuning van diensten voor grote cloudplatforms. Daardoor haalt Equinix ook wat extra kennis in huis om zijn positie rondom de cloud te verstevigen.

Uitbreiding

Anderzijds benadrukt het bedrijf dat Spanje tot één van de zes grootste economieën van Europa behoort. Met de overname wil Equinix het vermogen verder uitbreiden om bedrijven directe en veilige interconnectie te bieden die zij nodig hebben voor een wereldwijd bereik. Interconnectie zal volgens onderzoek uitgroeien tot een essentiële bouwsteen van de digitale economie.

Equinix wil met de extra capaciteit op belangrijke markten een belangrijke rol blijven spelen bij het ondersteunen van bedrijven om hun IT-activiteiten uit te breiden naar de digital edge. Daar wordt vandaag de dag zaken gedaan, zo legt Equinix uit. Omdat er commercie, populatiecentra en digitale ecosystemen samenkomen, moet het netwerk van een bedrijf mensen, locaties, clouds en data verbinden die digitale business mogelijk maken. Naar verwachting wordt de overname in het vierde kwartaal van 2017 beklonken.

De aanbieder van interconnectie- en datacenterdiensten is de laatste tijd veel bezig met het verstevigen van zijn datacenterportefeuille. Zo waren we onlangs nog te gast bij Equinix in Amsterdam, waar datacenter AM4 geopend werd. Ons interiew lees je terug door hier te klikken. Ook stak Equinix in juli 42 miljoen dollar in een Australisch IBX-datacenter.