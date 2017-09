Twitter test tweets met 280 tekens #even wennen

Apps & Software

De 140 tekens die Twitter maximaal per tweet toelaat zijn legendarisch. Iedereen die dit medium gebruikt heeft wel eens gepuzzeld om een te lange boodschap terug te brengen. Nu concludeert Twitter uit onderzoek dat het gebruik van de dienst toeneemt als gebruikers meer ruimte krijgen. Daarom overweegt men sterk om het maximaal aantal tekens in 1 tweet te verhogen naar 280. Inmiddels is de testfase gestart. In een blog legt Twitter haar overwegingen uit.

Waarom staat Twitter meer karakters toe?

Toen Twitter in 2006 werd opgericht wilde men onder meer dat de tekst van een tweet in één sms paste. Aangezien de SMS-limiet op 160 tekens lag koos men tamelijk willekeurig voor 140 tekens. Uit recent onderzoek is gebleken dat de Japanse, Chinese en Koreaanse taal kenmerkend verschillen van overige talen. Zo is een gemiddelde tweet in het Japans 15 tekens terwijl de gemiddelde tweet in het Engels 34 karakters heeft. In gemiddeld 9% van de Engelstalige tweets gebruikt men het maximaal aantal van 140 tekens. Bij Japanse tweets ligt dat op 0,4 %.

In eerste instantie geeft Twitter aan dat men die ongelijkheid op wil lossen. Gelukkig is men verderop iets transparanter. Het blijkt dat de limiet van 140 tekens tot frustratie leidt. Er zijn meer gebruikers in Japan, China en Korea. Twitter verwacht dat dit ligt aan het feit dat men in deze landen niet hoeft te puzzelen om een tweet te versturen.

Gisteren zakte de aandelenkoers van Twitter in. Dit nadat uit de cijfers bleek dat het aantal gebruikers stagneert. Aandeelhouders reageren positief op het nieuws van de lange tweet. Na beurs is de koers inmiddels weer stijgende. Hoe de gebruikers op het nieuws reageren is nog niet bekend. Op Twitter is het in ieder geval (nog) geen trending topic. Hoe lang de test gaat duren is op dit moment nog niet bekend. Uiteraard houden wij jou op de hoogte.