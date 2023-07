Twitter dreigt juridische stappen te ondernemen tegen Threads van Meta. Mark Zuckerberg, CEO van Meta, ontving gisteren een brief van Twitter waarin hij wordt beschuldigd van het schenden van intellectuele rechten.

Gisteren nam het socialemediaplatform Threads een vliegende start. Het gaat om een nieuwe applicatie van Meta die ontstond als Twitter-concurrent. Het platform lanceerde op 6 juli in Amerika en had na zeven uur al meer dan tien miljoen gebruikers op de teller.

Twitter-kopie

De eerste reviews over het nieuwe platform beaamde voornamelijk dat Threads duidelijk ontwikkeld werd als Twitter-rivaal. Threads wordt omschreven als het kind van Twitter en Instagram.

Bij Twitter blijken ze helemaal akkoord te zijn met die stelling. Het bedrijf dreigt daarom Meta voor de rechter te slepen. Zuckerberg ontving hierover een brief, waarin hij wordt beschuldigd van “systematische, opzettelijke en onrechtmatige inbreuk op bedrijfsgeheimen en ander intellectueel eigendom.” Dat schrijft het digitaal nieuwsmerk Semafor, die de brief kon inkijken.

Er zou veel Twitter-kennis in huis zijn bij Meta, doordat het bedrijf oud-werknemers van de berichtendienst aanwierf. De werknemers hadden bovendien allemaal toegang tot bedrijfsgevoelige informatie over Twitter, in de periode dat zij daar werkten.

De brief vraagt daarom aan Meta om de nieuwe applicatie Threads onmiddellijk offline te halen. Anders zal de zaak voor de rechter moeten verschijnen, vindt de topjurist van Twitter.

Eerste reacties

Elon Musk, eigenaar van Twitter, lijkt de geruchten online te bevestigen. In een tweet haalt iemand de brief aan, waarop Musk reageert met de woorden “Concurrentie is prima, valsspelen niet.”

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

Volgens Meta zijn de beschuldigingen dan weer leugens. Andy Stone, directeur van het communicatieteam van Meta, schrijft op Instagram: “Voor alle duidelijkheid: niemand van het Threads-ontwikkelteam is een voormalig Twitter-medewerker. Dat gebeurt gewoonweg niet.”

