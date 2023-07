Threads is overal (behalve in Europa) inmiddels live. De eerste reacties van gebruikers spreken over een wel erg Twitter-achtige ervaring.

“Threads by Meta”, de volledige naam van het nieuwe platform, heeft dezelfde opzet als Twitter. Gebruikers zien een feed langskomen die alvast met een aantal automatische abonnementen uitgerust is. Hetzelfde zien we niet alleen bij de grote concurrent Twitter, maar ook bij Reddit en Instagram.

Mengelmoes van Twitter en Instagram

Voor veel gebruikers zal het belangrijkste merkbare verschil zijn dat Threads een karakterlimiet van 500 tekens kent, aanzienlijk meer dan de 280 bij Twitter. The Guardian bericht dat de app overkomt als een mengelmoes van dat platform en Meta’s eigen Instagram. Overigens is de enige inlogmethode bij Threads door een bestaand Instagram-account te gebruiken, iets dat verklaart waarom de geruchten van de laatste maanden soms suggereerden dat Threads een feature binnen Instagram zou zijn.

Een ander groot verschil tussen Threads en bestaande grote spelers op de microblogging-markt is het gebrek aan hashtags, en daarmee dus ook trending topics. Daarnaast is er geen ruimte voor DM’s, wat ergens ook logisch is gezien de bestaande feature bij Instagram.

Interface: ‘clean’, geen desktopversie

Veel eerste indrukken spreken over een interface die doet denken aan Instagram, compleet met felle kleuren. De “Verified”-badges lijken veel op die van Twitter en het is je vergeven als je met een vlugge blik op je telefoon niet direct weet welk platform het is.

Er is geen desktopversie beschikbaar, waardoor Threads gelijk de indruk wekt dat het een wat compacter platform is dan Instagram, Twitter, Facebook en Reddit.

Algoritme zoekende

Threads is een uitweg voor degenen die af willen van de tumultueuze Twitter-saga, waarbij Elon Musk continu met grote veranderingen komt. Daarnaast viel dat platform afgelopen weekend ook nog eens uit voor velen toen Musk het aantal leesbare tweets aanzienlijk inperkte.

Als nieuw platform is het begrijpelijk dat het algoritme nog even op zoek moet naar wat een gebruiker wil. Eén eerste indruk spreekt over een frustrerende nieuwsfeed en vreemde suggesties voor obscure individuen om te volgen. Dit lijkt onoverkomelijk voor zo’n vroeg stadium in het leven van Threads, maar we houden in de gaten hoe dit zich ontwikkelt.

Echter zal nog een tijdje onduidelijk zijn wie de ‘cultuur’ van Threads gaat bepalen en of de razendsnelle groei leidt tot een significante userbase op de langere termijn.

