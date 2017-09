Nieuwe Microsoft Data Box biedt 100 TB capaciteit aan Azure-opslag

Services

Microsoft komt met een 100 TB Azure Data Box om het proces van cloudopslag te vergemakkelijken. Dit product is bedoeld voor bedrijven om snel en veilig data naar de cloud te brengen. Om dit te realiseren koopt de gebruiker de Data Box, uploadt zijn data en verzendt de box weer naar de Azure Cloud.

Volgens TechCrunch weegt de Azure Data Box zo’n 45 pond. Microsoft omschrijft dat het product organisaties zal helpen bij de barrières van dataoverdracht die productiviteit in de weg staan en innovatie langzamer maken.

Een dergelijke manier van dataoverdracht is niet nieuw. Zo biedt Amazon Web Services Snowball boxes aan, die in varrianten van 50 TB en 80 TB komen. De databox van de concurrent kent ook een overeenkomst met die van Microsoft: beide beschikken ze over een e-paper display dat dient als verzendlabel.

Microsoft belooft dat de Azure Data Box standaard protocollen als SMB en CIFS ondersteunt. Bovendien moet de opgeslagen data goed beveiligd zijn vanwege een 256 bit AES-encryptie. Het techbedrijf werkt samen met partijen die data-opslag bieden, waaronder Commvault, Veritas, NetApp, Avid, Rubrik en CloudLanes. Zij zullen hun diensten integreren met de Data Box.

Experiment

Om het opslagapparaat te testen schakelde Microsoft de hulp van Oceaneering International in. Hierbij werd zware data in de Data Box opgeslagen zonder dat er internet was. Vervolgens werd de opgeslagen informatie op de Azure Cloud gezet, waarna het bedrijf ervan gebruikmaakte. Van dit experiment maakte Microsoft een filmpje dat hieronder te bekijken is.

Microsoft is deze week veelvuldig in het nieuws wegens zijn event Microsoft Ignite. Zo maakte het bedrijf bekend dat de Microsoft SQL Server 2017 per direct beschikbaar is, terwijl LinkedIn geïntegreerd wordt met Office 365-producten.