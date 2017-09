Polycom ondersteunt Microsoft Teams en komt met nieuwe producten

Apps & Software

Polycom heeft al meer dan een decennium allerhande producten op de markt voor samenwerkingsoplossingen van Microsoft. Vandaag kondigt het nieuwe producten aan om de samenwerking met Microsoft verder vorm te kunnen geven. Daarmee kunnen gebruikers nog eenvoudiger samenwerken.

De oplossingen van Polycom zijn speciaal ontwikkeld voor Skype for Business, Office 365 en ook voor het nieuw aangekondigde Microsoft Teams. Het gaat dan ook om nieuwe hardware en software. “Zoals ook de afgelopen 15 jaar, ondersteunen wij Microsoft-klanten in hun samenwerking, of het nu gaat om Skype for Business, Office 365 of Microsoft Teams. Polycom-oplossingen bieden de hoogste kwaliteit voice- en video-oplossingen voor een goede samenwerking,” aldus Mary McDowell, Chief Executive Officer, Polycom.

Samenwerking met Microsoft Teams

Allereerst kondigt Polycom aan dat het HD stem- en videotechnologie portfolio nu beschikbaar is voor het nieuw aangekondigde Teams-samenwerkingsplatform. Microsoft heeft dit platform eerder deze week op de jaarlijkse Microsoft Ignite-conferentie geïntroduceerd. Dat zal op een gegeven moment Skype for Business in zijn geheel gaan vervangen.

“We kijken ernaar uit om samen met Polycom hun voice- en video-apparaten te integreren met het Microsoft Teams-platform. Microsoft Teams en oplossingen zoals Polycom MSR en Polycom RealPresence Group Series zijn een krachtige combinatie voor klanten die hoge eisen stellen aan virtueel samenwerken en kwaliteit nodig hebben,” aldus Bob Davis, CVP, Skype Business Services en Office Product Group Customer Experience bij Microsoft.

Polycom RealConnect Hybrid

Met Polycom RealConnect kunnen online gebruikers van Skype for Business in Office 365 en non-Skype for Business-gebaseerde tools eenvoudig contact maken. Migratie naar de cloud en Office 365 is voor elke organisatie weer anders en gebeurt vaak in fasen. Om deze kloof te overbruggen introduceert Polycom de nieuwe Polycom RealConnect Hybrid-oplossing.

Deze oplossing maakt eenvoudig verbinding met Skype for Business-gebruikers en bestaande videoapparaten via de video-oplossing van Polycom in Microsoft Azure. Wanneer klanten klaar zijn om te migreren naar Office 365 en Skype for Business Online, kunnen ze gewoon overstappen naar RealConnect voor een Office 365 abonnement. RealConnect Hybrid is vanaf oktober beschikbaar.

Polycom MSR Serie

Polycom kondigt ook het nieuwste Microsoft Skype Room (MSR) systeem aan. De Skype for Business-interface maakt het eenvoudig om een ​​afspraak bij te wonen, en met Polycom’s krachtige en rijke audio- en videokwaliteit hebben deelnemers het gevoel tegenover elkaar te zitten in plaats van op verschillende plekken.

De Polycom MSR biedt de nieuwste innovaties van Polycom die zijn gebouwd voor elke grote vergaderzaal. Opties omvatten de Polycom EagleEye, Polycom Trio 8800, Polycom CX5100-videotechnologie, Polycom RealPresence Medialign en de pas aangekondigde Polycom Trio 8500 en Polycom VoxBox. De Polycom MSR is wereldwijd vanaf Q4, 2017 beschikbaar.