Microsoft zal Skype for Business vervangen door Teams-applicatie

De Microsoft Teams applicatie zal Skype for Business gaan vervangen als voornaamste communicatietool van het bedrijf. Dat amper een jaar na lancering van de dienst. Dat heeft Microsoft gisteren bekend gemaakt tijdens de Ignite-conferentie. Wanneer Skype for Business helemaal verdwenen zal zijn, is nog niet bekend.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van bericht van Microsoft. “Microsoft Teams zal evolueren tot de voornaamste communicatiedienst,” aldus Ron Markezich, CVP van Office 365 in een statement. “We maken Microsoft Teams onze voornaamste ervaring als het aankomt op audio, video en meetings.”

Waardevolle markt

De markt van zakelijke communicatiediensten begint langzaam vol te lopen. Niet alleen is er Microsoft Teams en Skype for Business, ook zijn er diensten als Slack en Facebook Workplace, die bedrijven makkelijker in staat stellen om onderlinge communicatie mogelijk te maken. Verwacht wordt dat de markt tegen 2021 zo’n 22 miljard dollar waard is.

Microsoft is momenteel nog de grootste op de waardevolle markt, met een marktaandeel van 36,8 procent, maar heeft te maken met forse concurrentie. Slack maakte de afgelopen jaren een stormachtige opkomst door en heeft ondertussen zo’n 5,3 procent van de markt in handen. Het is daarmee potentieel een flinke concurrent voor Microsoft, dat er met Teams voor wil zorgen dat zijn positie als marktleider behouden blijft.

Voorlopig nog beschikbaar

Ondanks dat Microsoft Teams de voornaamste tool wordt voor zakelijke communicatie, blijft Microsoft Skype for Business voorlopig gewoon ondersteunen. Dat vooral voor bedrijven die de software draaiende hebben om hun eigen datacentra. Tegelijk verwacht Microsoft wel dat Office 365-gebruikers mettertijd verhuizen naar Teams, naarmate die dienst meer functionaliteit krijgt.

“We denken dat de meerderheid van onze klanten zal verhuizen naar Microsoft Teams en dat als hub voor teamwork zal gebruiken,” laat Markezich weten. Microsoft lanceerde Teams in maart en stelt dat er al 125.000 bedrijven zijn die er gebruik van maken. Slack zegt 50.000 betalende klanten te hebben.