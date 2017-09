T-Mobile neemt eerste Nederlandse antenne met 5G-technologie in gebruik

Networking

Voor het eerst is er in Nederland een antenne met 5G-technologie geactiveerd. T-Mobile Nederland heeft deze in Amsterdam in gebruik genomen. Daarmee is het bedrijf de eerste provider in Nederland die een Massive MIMO-antenne heeft en meer mensen van een snelle en stabiele dataverbinding kan voorzien.

Dat meldt T-Mobile in een persbericht. De zogenaamde Massive MIMO-antennes zijn cruciaal voor de implementatie van de 5G-standaard. Die moet snellere mobiele verbindingen bieden en ook een hogere belasting aankunnen. In eerste instantie zal dergelijke technologie vooral op drukke plekken in gebruik genomen worden. Om die reden heeft T-Mobile de antenne dan ook op het drukke Leidseplein in Amsterdam geplaatst. De eerste proeven laten een flinke capaciteitsverhoging tot wel 600 procent zien.

Grote belasting

Massive MIMO-antennes zijn ontwikkeld om mobiele netwerken een boost te geven op locaties waar veel vraag is naar mobiele data, zoals drukke pleinen, stadions of winkelcentra. Het gaat daarbij niet om het realiseren van individuele topsnelheden, maar om juist zoveel mogelijk gebruikers te voorzien van een snelle dataverbinding en stabiele dekking. Daarmee speelt men in op de toenemende vraag naar data, niet alleen van smartphones, maar ook van andere slimme apparaten en voertuigen.

De antenne werkt door kleine, gebundelde 3D beamforming-patronen. Gewone mobiele netwerken verspreiden het signaal min of meer over het hele gebied waar ze het dataverkeer van verzorgen. Dat is bij de Massive MIMO-antenne anders: hierbij wordt het dataverkeer min of meer gebundeld en zo beter afgehandeld.

Hoe het werkt

Normaalgesproken zou T-Mobile zo’n drie tot vier 4,5G frequentiebanden moeten bestrijken om de vraag naar data op drukke plekken aan te kunnen. Dat is anders bij de Massive MIMO-antenne. Deze is voorzien van 64 kleine ontvangst- en 64 zendantennes om verschillende datastromen te versturen en te ontvangen met een enkel spectrumblok van 20MHz (binnen de 2600MHz band) op basis van TD-LTE technologie.

Een enkele antenne blijkt zo een netwerkcapaciteit van nu al 600Mbps (zonder 256QAM modulatietechnologie) te kunnen leveren, waar een reguliere TD-LTE antenne rond de 100ps capaciteit levert die verdeeld wordt over meerdere gebruikers door middel van 3D-beamforming techniek.

Sinds begin september in gebruik

De nieuwe Massive MIMO-antenne sinds begin september in gebruik en tijdens die periode zijn er samen met mede-ontwikkelaar Huawei testen uitgevoerd op het Leidseplein waarbij er onder andere bij 16 testpersonen een gelijktijdige downlink-snelheid werd gerealiseerd van elk meer dan 35Mbps per toestel via deze enkele antenne. Alle andere gebruikers op en rondom het plein maken sinds vandaag ook gebruik van zowel het al bestaande netwerk als deze Massive-MIMO-antenne.