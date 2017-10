Google presenteert de Pixel 2 en Pixel 2 XL

Mobile

Google heeft zijn volgende generatie high-end smartphones gepresenteerd. Het gaat om de Pixel 2 en Pixel 2 XL, telefoons die moeten concurreren met de iPhone X, Samsung Galaxy Note 8 en LG V30. De kleinere Pixel 2 heeft, zoals verwacht, een 5-inch OLED-scherm en de grotere Pixel XL een 6-inch display.

De twee Android Oreo-telefoons volgen opvallend genoeg een aantal trends in smartphoneland niet. Zo hebben de Pixel 2 en Pixel 2 XL geen ultradunne schermranden of dubbele camera. Op andere manieren volgt Google wel de trend: zo zijn ze waterdicht, hebben ze inderdaad een knijpfunctie (waarmee je de Google Assistant kan oproepen) en is er geen hoofdtelefooningang.

De camera

Google noemt de camera zelf het belangrijkste kenmerk van de telefoon, dus laten we daarmee verder gaan. De apparaten hebben allebei dezelfde camera, die volgens Google in omstandigheden met weinig licht goede plaatjes kunnen knippen. Het gaat om een 12,3-megapixellens die voorzien is van optische beeldstabilisatie. Er is bewust niet gekozen voor een dubbele camera, omdat de enkele volgens Google goed genoeg is.

Slimme functies voor de camera zijn er verder ook. Stel dat je een papiertje fotografeert met daar een e-mailadres op, dan kan je direct een mailtje versturen naar dat adres. Ook zijn de toestellen voorzien van het nieuwe Google Lens, waarmee ze gebouwen, locaties en andere objecten kunnen herkennen.

Andere specificaties

Beide toestellen draaien verder op een Qualcomm Snapdragon 835-processor, die geklokt is op 2,35 GHz. Allebei hebben ze 4 GB aan werkgeheugen en zijn ze beschikbaar in een variant met 64 of 128 GB opslagcapaciteit. Uitbreidbaar is dat geheugen helaas niet, er is namelijk geen geheugenkaartlezer ingebouwd.

Verder heeft de Google Pixel 2 een 2.700 mAh accu en de Google Pixel 2 XL een 3.520 mAh accu. Mooi is verder de E-SIM; voor het eerst hoeft er geen simkaart ingezet te worden, maar kan een telecomprovider het toestel ook van een afstandje programmeren. De toestellen hebben overigens wel gewoon een nano-simingang.

De Google Pixel 2 en Google Pixel 2 XL komen voorlopig niet naar Nederland. Wel komen ze naar de Australië, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De Google Pixel 2 kost 649 dollar voor de 64 GB versie en de Pixel 2 XL 849 dollar. De europrijzen verschillen gehoorlijk: de Pixel 2 kost in Europa 799 euro en de Pixel XL 939 euro.