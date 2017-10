Nutanix introduceert nieuwe mogelijkheden voor zijn AFS-software

Apps & Software

Nutanix kondigt in een persbericht nieuwe mogelijkheden voor zijn Acropolis File Services (AFS) software aan. Door zijn partner-ecosysteem te vergroten moeten klanten hun voordeel halen uit een robuustere dienst. Andere bedrijven zullen door partnerships namelijk hun steentje bijdragen aan de AFS-dienst.

Eén van de partijen die daarvoor gaat zorgen is Symantec. Gebruikers beschikken voortaan over eenvoudige in-line antivirusscans door het gebruik van AV-oplossingen van Symantec. Rubrik en Comtrade moeten ook voor extra veiligheid zorgen. Zij regelen de mogelijkheid om AFS-data efficiënt te back-uppen.

Door een partnership met Peer Software kunnen active-Active AFS-deployments ingeschakeld worden. Teams die zich geografisch gezien van elkaar bevinden kunnen daardoor beter samenwerken. Andere partijen die nieuwe mogelijkheden leveren zijn Varonis en STEALTHbits. Zij zorgen ervoor dat bedrijven gedetailleerde audits kunnen uitvoeren van het bestandssysteem.

Het managen van deployments kan dankzij Prism, een bedrijf dat een management-gebruikersinterface voor de gehele infrastructuur-stack biedt. Hierdoor moeten ook IT-middelen vrijgemaakt worden, zodat gebruikers zich kunnen richten op belangrijke activiteiten die het bedrijf aandrijven.

Reacties

Eric Sheppard, IDC Research Director Enterprise Storage & Converged Systems, reageert op het nieuws. Hij is van mening dat Nutanix doorgedacht leiderschap blijft tonen door een heldere en overtuigende visie op de toekomst van datacenters. AFS is een belangrijk onderdeel van die visie en benadrukt de toewijding van het bedrijf om een public cloud-ervaring te bieden binnen complexe corporate datacenters, zo is Sheppard van mening.

Nutanix vult daarop aan dat door operationele complexiteit drastisch te reduceren en een gemeenschappelijke software laag te gebruiken, het zijn klanten in staat stelt IT om te zetten in winst. Het bedrijf denkt dat klanten enthousiast blijven om AFS te gebruiken als onderdeel van de algehele afname van de Nutanix Enterprise Cloud OS.

Eerder was op Techzine te lezen dat Nutanix een samenwerking aan is gegaan met Google. Vooral Google moet hiervan profiteren door de stap van volledig on-premise naar volledig in de public cloud te vergemakkelijken.