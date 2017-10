Nieuwe versie Red Hat Container-Native Storage ondersteunt containerapps in OpenShift-containerplatform

Services

Red Hat laat in een persbericht weten dat Red Hat Container-Native Storage 3.6 beschikbaar is. Deze versie ondersteunt container-applicaties en -infrastructuur in Red Hat OpenShift Container Platform-clusters. De nieuwe versie van Red Hat Container-Native Storage volgt op de lancering van Red Hat OpenShift Container Platform 3.6, dat in augustus aangekondigd werd.

Met container-Native Storage, dat dus geïntegreerd is met de Red Hat’s enterprise Kubernetes containerplatform, biedt het bedrijf zijn gebruikers de mogelijkheid om opslagruimte uit containers aan te bieden. De Cluster Storage moet een duurzame en veilige oplossing zijn die geschikt is voor de hybride cloud, aangezien er zowel on-premise als public cloud-implementaties ondersteund worden.

Red Hat wil het met deze eigenschappen ideaal maken voor implementaties van zijn OpenShift Container Platform. Door Container-Native Storage zal het niet meer noodzakelijk zijn om een onafhankelijk opslagplatform te hebben. Gebruikers kunnen namelijk een geïntegreerd containerplatform creëren in de hybride cloud, wat meer efficiëntie, kostenbesparing en een gestroomlijnde gebruikerservaring biedt, met geconsolideerd beheer en ondersteuning, zo omschrijft het bedrijf.

Nieuwe functies

Vooral het opslagplatform voor containers is een functionaliteit die Red Hat benadrukt. Hiermee kunnen gebruikers hun opslagbehoeften beheren, schalen en opwaarderen met een enkel controleplatform. Deze versie biedt ondersteuning voor file-, block- en object-interfaces, waardoor containerapplicaties zonder wijzigingen naar het containerplatform verplaatst kunnen worden.

Anderzijds is er ook de ondersteuning voor alle belangrijke infrastructuurelementen van Red Hat OpenShift Container Platform een functie die Red Hat noemt. Daarbij horen ook register, logging en statistieken. Ondersteuning voor deze componenten zorgt ervoor dat opslagbeheerders direct toegang hebben tot Container-Native Storage voor infrastructuur.

Tot slot claimt het bedrijf een driedubbele toename van het aantal applicaties en microservices die op een enkele opslagcluster geïmplementeerd kunnen worden. Verhoogde persistent density moet daarbij efficiënter gebruik van bedrijfsmiddelen bieden. Al deze functies zijn per direct beschikbaar, aangezien Red Hat de nieuwe versie gelanceerd heeft.