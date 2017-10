Qualcomm krijgt miljoenenboete in Taiwan opgelegd

Business

Qualcomm heeft het zwaar. Wereldwijd doen overheden onderzoek naar de licentiepraktijken van het bedrijf en dat komt het op flinke boetes te staan. Vandaag is in Taiwan een boete van maar liefst 773 miljoen dollar opgelegd. De boete werd gegeven vanwege de manier waarop het Amerikaanse bedrijf de prijzen voor chips en licenties vaststelt.

De Taiwanese autoriteiten stellen volgens financieel persbureau Bloomberg dat Qualcomm een monopoliepositie heeft. Het heeft patenten op bepaalde cruciale mobiele standaarden in handen en weigert bedrijven die niet akkoord gaan met zijn eisen licenties te geven. Precies dat mag niet en daarom is er besloten tot deze fikse boete.

Machtsmisbruik

“Qualcomm heeft een groot aantal essentiële patenten in handen voor CDMA, WCDMA en LTE-segmenten en is de voornaamste leverancier van CDMA, WCDMA en LTE-chips,” stelt de Taiwanese regelgever. “Het heeft zijn voordelen in deze mobiele communicatiestandaarden misbruikt en geweigerd licenties op noodzakelijke patenten te verlenen.”

Naast de boete moet Qualcomm ook eerder gesloten deals met concurrerende bedrijven veranderen. Het bedrijf dwong concurrenten namelijk om informatie over prijzen, klantnamen, leveranties, modelnamen en andere gevoelige gegevens vrij te geven. Daarnaast stonden er nog andere opvallende clausules in de contracten die veranderd moeten worden.

Protest

Qualcomm laat weten protest aan te zullen tekenen tegen de beslissing. Het wacht daarvoor op het formele besluit, dat “in de komende weken” verwacht wordt. “De boete heeft geen relatie met de omzet en activiteiten van Qualcomm in Taiwan en dus zal er beroep aangetekend worden tegen het boetebedrag en de manier waarop dat vastgesteld is.”

Ondertussen heeft het bedrijf het ook in andere landen zwaar. In de Verenigde Staten is Qualcomm in een juridische strijd met Apple verwikkeld. Apple en ook toeleveranciers vinden dat de licentiekosten die Qualcomm vraagt veel te hoog zijn. Maar de zaken zijn niet beperkt tot de Verenigde Staten en Taiwan. Ook in China, de Europese Unie en in Japan worden dergelijke onderzoeken gedaan. Daar komt nog bij dat in Canada Qualcomm al een boete van 940 miljoen dollar moest betalen aan BlackBerry.