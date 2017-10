Google Cloud draait eind dit jaar 100 procent op hernieuwbare energie

Business

Google Cloud haalt dit jaar zijn doel om volledig op hernieuwbare energie te draaien. Het is vandaag de tiende verjaardag van Google’s milieurapport en om dat te vieren, komt het bedrijf met dit heugelijke nieuws. Dat realiseert onder meer door enkele slimme innovaties.

“Terwijl meer en meer bedrijven hun zaken digitaal veranderen, of nieuwe zaken opbouwen, wordt hernieuwbare energie steeds belangrijker,” laat Google in een blogpost weten. “We beïnvloeden als bedrijf het milieu op manieren die vaak niet duidelijk zichtbaar zijn. Voortdurende en versnelde digitale transformatie zal zorgen voor een gigantische digitale uitlaat. Sommige projecties wijzen erop dat datacentra tegen 2030 bijna 13 procent van de wereldwijde elektriciteit gebruiken.”

Milieuoverwegingen

Wat Google betreft zijn er als het op de cloud aankomt, meer factoren dan alleen de prijs, veiligheid en betrouwbaarheid die mee moeten wegen. Ook is de impact van de cloudaanbieders op het milieu van belang. Om die impact zelf ook te kunnen verkleinen, zouden bedrijven ook voor bepaalde clouddiensten kunnen kiezen.

“Voor elke eenheid elektriciteit die wij als bedrijf gebruiken, kopen we eenzelfde hoeveelheid (of meer) aan hernieuwbare energie,” laat Google verder nog weten. “Daar hoort ook de energie bij waarmee we onze Google Cloud-gebruikers van stroom voorzien. We hebben ook de lat erg hoog gelegd voor deze energie: we streven ernaar hernieuwbare energie in te kopen bij projecten die nieuw zijn, zodat ontwikkelaars meer kunnen financieren en nog meer groene energie kunnen maken. In feite is Google de grootste wereldwijde inkoper van hernieuwbare energie.”

Uit onderstaande grafiek die Google vrijgaf, wordt ook duidelijk waar het bedrijf de meeste energie vandaan haalt. Vooral windenergie blijkt van groot belang, biomassa doet het helemaal niets mee, verder wel met zonne-energie. Andere bedrijven die hard op weg zijn meer energie uit hernieuwbare bronnen te halen, zijn zo te zien Amazon en Apple.