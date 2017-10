Google brengt Instant Apps eindelijk naar Android

Apps & Software

Google begon in januari dit jaar met testen van Instant Apps. Daarmee kunnen gebruikers simpelweg een app uitproberen, alvorens ze een beslissing moeten maken over het installeren ervan. Ondanks dat de software al een tijdje beschikbaar is, was dat nog niet zo in de Play Store. Daar brengt Google nu verandering in.

In een aankondigingsblog schrijft Google dat Instant Apps ook naar de Play Store komt. Daar kunnen gebruikers voortaan op een ‘probeer nu uit’ knop drukken, waarna de app direct geopend wordt. Het fijne gevolg is dat apps niet eerst geïnstalleerd hoeven te worden, voordat je ze kan uitproberen.

Instant Apps en andere updates

Op moment van schrijven is het aantal apps dat de functie ondersteunt heel beperkt. Er zijn er, om precies te zijn, maar zes. Het gaat daarbij om de populaire apps BuzzFeed, Red Bull TV en Skyscanner. Google werkt verder samen met een aantal andere ontwikkelaars om de functionaliteit naar zoveel mogelijk andere apps te brengen.

Verder zijn er nog wat andere updates naar de Play Store gebracht. Zo heeft Google de plek waar je games kan bekijken veranderd, en daar trailers toegevoegd. Ook is de keuze van de redactie functionaliteit nu in zeventien landen beschikbaar.

Lagere kosten

Nog een verandering achter de schermen geldt voor gebruikers van abonnementsdiensten binnen Android. Als je een abonnement afsluit via Android, gaat er dertig procent van de omzet naar Google. Nu komt daar verandering in: voortaan hoeven ontwikkelaars maar vijftien procent af te dragen als een gebruiker meer dan een jaar lang een abonnement heeft.

Die verandering wordt op 1 januari 2018 doorgevoerd. Google zal hopen op die manier te zorgen dat ontwikkelaars van populaire abonnementsdiensten er meer voor open staan hun diensten ook via Android aan te bieden.